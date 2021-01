Deporte 19-01-2021

Albirrojos tuvieron por las cuerdas al puntero de la competencia

Siempre estuvieron en ventaja fue Lautaro el que tuvo que luchar para lograr la paridad

Quedará en las estadísticas, como otro de los mejores rendimientos futbolísticos que le hemos visto al equipo que dirige Ramon Climent. Desde los primeros instantes sorprendiendo y atacando. Un dato, en la cancha no se notó para nada la gran diferencia que existe en la tabla de posiciones.

Fueron los albirrojos que sorpresivamente se adueñaron del balón, complicando al equipo del “toqui” de Maipo. Destacar también el trabajo de recuperación de los jugadores linarenses con triangulaciones rápidas y precisas demostrando que dejaran hasta la última gota en el césped para no bajar de categoría.

A los 23, fue Nicolás Barrera quien tuvo la primera ocasión clara. A esas alturas del partido, realizando un encuentro sin errores. Con la desesperación los “amarillos” de Lautaro, que estaban sorprendidos en el sintético de la Florida, trataron de buscar con tiro desde fuera del área y fue Alan Muñoz quien probó las manos de David Pérez. Luego, Bastián Irribarra, quien estaba cumpliendo 100 partidos defendiendo al cuadro del Maule Sur, quien despejó con un certero cabezazo. La maquinita albirroja demostrando todo su poder, avisó Luis Oyarzo, tras un centro de Barrera.

Hay un instante en el que Deportes Linares, sacó el pie del acelerador y creció Lautaro. Pero, llegaría el minuto 40, en una patriada de Barrera que levantó la vista, sacó un centro que fue conectado en forma magistral por Josué Ovalle, quien de primera le dio al balón y fusiló frente al área chica al portero de Lautaro Eryin Sanhueza, un golazo de los albirrojos, premio sin duda al trabajo que realizaban en el terreno de juego. Un Deportes Linares que se fue en ventaja en los primeros 45, minutos mostrando un excelente nivel en todas las líneas.

En la etapa de complemento el cuadro de la región metropolitana salió como león herido al campo de juego. A los 48 minutos un tiro de esquina que conectó con un cabezazo de Diego Cuéllar y nada pudo hacer Pérez, logrando el descuento para el local. A pesar del descuento, los albirrojos no decaen. Dos minutos mas tarde, tiro de esquina para Deportes Linares, un pivoteo de Irribarra y en la línea el “astro Boy” Barrera, colocaba la ventaja transitoria para Deportes Linares en los 52 minutos de partido. Claro que posteriormente a los 58, un balón que no pudo sacar la defensa de Linares, cometiendo una falta en el área que fue sancionada por el juez. Penal, para Lautaro que cobró Diego Cuéllar, para anotar el definitivo 2 a 2.

A los 66, claro penal al jugador Barrera, que no quiso cobrar el árbitro del compromiso. A los 73, un disparo de Saavedra, que da en el travesaño se salvaba Linares, aunque la oportunidad para haber ganado el duelo, la tuvo a los 78 minutos, donde quedó sólo Nazareno Fernández y no pudo finiquitar para el Depo. Sin duda un tremendo partido que realizó Deportes Linares que tuvo por las cuerdas al líder de la Segunda Profesional, Lautaro de Buin.

VOCES

Para Bastián Irribarra, este fue un partido especial puesto que cumplió 100 encuentros defendiendo los colores albirrojos. Por esta razón un grupo de amigos llamados los “depo” viajeros le hicieron entrega al término del duelo con Lautaro de un galvano, reconociendo su entrega en la cancha: “feliz de recibir tanto cariño de parte de la hinchada de este club que llevo en el corazón. En relación al partido, creo que quedamos con gusto a poco, porque tuvimos la gran opción de haber ganado. Hubo muchas ocasiones en las cuales nuestros compañeros no estaban en posición de adelanto. La idea es salvar la categoría y terminar bien este campeonato”.

Nicolás Barrera, dijo que “nos vamos tristes porque tuvimos la gran oportunidad de haber derrotado al puntero, fuimos muy superiores. En el primer tiempo 7 ocasiones de gol, una autocrítica para todos nosotros es que tenemos que liquidar el partido antes. Nos merecíamos algo más que un empate, vamos a luchar con todo en estos tres últimos partidos que nos quedan”.

NO TODO FUE MALO

Hubo dos resultados que fueron muy positivos para los albirrojos. La derrota de Vallenar, en casa por 3 a 0 ante Recoleta y la caída del SAU, también en su reducto ante General Velásquez, por la cuenta mínima. Con estos guarismos la tabla de posiciones en la parte baja quedó de la siguiente manera: Deportes Linares, 16; Deportes Vallenar,19; San Antonio Unido, 20; Deportes Concepción, 20; y Deportes Colina, 21.

Al “Depo” le quedan tres partidos, dos de ellos de local y uno de visita. Este miércoles, desde las 18:00 horas, jugará el clásico del Maule Sur, con Independiente de Cauquenes. Luego con Colchagua, también de local y finaliza con Deportes Colina, en calidad de visitantes. Estas dos últimas fechas se jugarían después de los partidos que están pendientes en la competencia de la Segunda Profesional.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo