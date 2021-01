Deporte 02-01-2021

Albirrojos tuvieron su propio desastre en Rancagua tras caer por goleada ante General Velásquez





Faltando seis partidos, el panorama se ve muy complejo

Queremos comenzar escribiendo estas líneas, con una reflexión: “cómo puede cambiar tanto un equipo en su nivel futbolístico”. Los albirrojos que nos habían deslumbrado con su actuación ante Deportes Colchagua, ahora fueron vapuleados y no jugaron a nada en los 90 minutos de fútbol ante General Velásquez. Un elenco irreconocible, que alguien explique cómo los mismos protagonistas del triunfo anterior, fueron masacrados en todos los aspectos y sectores del campo de juego, ni siquiera en las escasas ocasiones generaron algún peligro al arco contrario. En el fútbol se puede ganar, empatar o perder, pero dejando todo en la cancha. No hubo actitud, garra ni entrega, parece que andaban pensando en otra cosa los jugadores. Nosotros no podemos hacer un comentario con el corazón del hincha, nuestro análisis debe ser más profundo, basándose en lo que observamos en el estadio Parque El Teniente de Rancagua, donde Linares tuvo su propio desastre ante un equipo que fue muy superior.

Aparecieron los errores en la salida, algo que pensábamos que con la llegada de Ramon Climent, ya lo habían superado, pero nos equivocamos. Queríamos ver al mismo cuadro albirrojo que le hizo un tremendo partido a Deportes Colchagua, aunque terminamos viendo como el equipo de San Vicente de Tagua Tagua hizo de las suyas, curiosamente con un técnico que había fracasado en Deportes Linares, Mauricio Riffo. Claro, que esta vez fue más astuto y bloqueó la creación de fútbol de Linares. Se notó que estudió bastante al “depo” y consiguió una victoria que fue contundente e inapelable.

Aquí no se trata- como lo señaló David Pérez- en un comentario en las redes sociales, que algunos hinchas son de cartón. Lo cierto es que fue una derrota que caló hasta lo más profundo, porque aunque quedan en disputa 18 puntos, frente a Velásquez el equipo no tuvo garra, convicción, actitud, ni para qué hablar, fútbol. Por eso varios reaccionaron al ver a este equipo. Como lo dijimos al comienzo de este año: “cuando las cosas parten mal, terminan mal”. Y no hay nadie que diga lo contrario. Errores dirigenciales que fueron letales para este equipo que está agotando todos los tanques de oxígeno.

Una palabra que quizás grafique lo que ha sucedido con Deportes Linares, es que carece de jugadores que tengan “jerarquía” y conocimientos de esta división. Recuerdo muchas veces los intentos del profesor Luis Pérez Franco, cuando era entrevistado decía que “había que cambiar el chip” porque estaban en otra categoría .

El panorama se ve muy complicado, y con balón en el piso sabemos que ya no hay margen de error y seamos claros “dependemos de otros equipos”. Quizás a nuestra ciudad le falta mucho aun para jugar en el “profesionalismo”, ni siquiera tenemos un estadio que nos permita defender nuestra localía, a pesar que los partidos se juegan sin público. Lo otro, las cosas como son, si no fuera por el aporte municipal, sería muy difícil participar en esta competencia.

GOLES

Aprovechando la rapidez y la claridad frente al pórtico, tempranamente los locales con la destreza y potencia del jugador colombiano John Alegría, que le hizo honor a su apellido, comenzó a celebrar y marcar su hat trick. El primero llegaría a los 17 minutos, el segundo a los 26 y el tercero a los 35; Matías Villablanca, cerraba el primer tiempo facturando el 4 a 0.

En la segunda etapa, llegaría el “festín” del jugador Cristian Valenzuela a los 72 y 79 minutos, para estructurar la goleada con marcador tenístico de 6 a 0 para los verdes de Velásquez.

DETE

El único que dio la cara tras esta apabullante y dolorosa derrota fue el estratega Ramon Climent, quien afirmó: “primera vez en mi vida que había sufrido esta goleada de seis tantos, no podía creer que a medida que avanzaban los minutos la cantidad de errores que cometíamos. Ellos aprovecharon las opciones que les regalamos. Nos quedan 6 partidos todavía. Pero, hay que mejorar, no pueden anotar un gol que nace desde un lateral, es decir goles infantiles. No hay que olvidar que los errores son parte del fútbol, a veces no te anotan, pero esta vez nos liquidaron. Asumí mi responsabilidad de que equipo que gana repite, pero también queda claro que a veces algunos no están en su nivel. No estuvimos finos como la vez anterior y nos costó caro, ni siquiera aprovechamos los balones detenidos. Tengo que ser claro, nos ganó muy bien un equipo que fue superior a nosotros”.

Un resultado que a todas luces complicó a Deportes Linares, incluso comienza a hipotecar su permanencia en esta división. Quedan seis verdaderas finales, que son: Iberia, la próxima semana de visita; San Antonio Unido (L); Lautaro de Buin (V); Independiente de Cauquenes (L); Colchagua (L) y Colina (V), 18 unidades que están en juego para lograr el milagro de mantener la categoría.

Los últimos lugares en la tabla de posiciones en el campeonato de Segunda “Profesional”: Deportes Concepción e Independiente de Cauquenes, con 17 puntos; Deportes Iberia, con 16 y Deportes Linares con 12 unidades. La próxima estación de los albirrojos es el martes a las 18:00 horas en el estadio municipal de Los Ángeles, frente a un rival directo, Iberia.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo