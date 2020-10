Deporte 01-10-2020

Albirrojos volvieron al profesionalismo con una derrota



Técnico tuvo que improvisar a última hora equipo titular frente a Vallenar

No fue la alineación que había dado a conocer el técnico en la previa del partido. Es más, hubo jugadores que tuvieron que cambiar de posición y multiplicarse en la cancha. Creemos que este partido a pesar de haber dado ventajas no era para perderlo. Faltaron piezas claves que sin duda le habrían cambiado la cara a Deportes Linares. Estamos convencidos que este duelo Linares lo pierde desde la parte dirigencial. Los errores se pagan caro y llama la atención que quienes tienen conocimiento de todas las reglas no lo tengan claro.

Fue un primer tiempo bastante digno, con un elenco linarense, que se paró muy bien, a pesar de las tres semanas de entrenamiento. En la etapa de complemento se cansaron, producto de la presión de Vallenar, que sin ser un gran equipo se las ingenió para aprovechar el único error que cometieron en la defensa de los dirigidos por Rubio. Un centro, muchos rebotes y Sandoval se anticipa al portero para anotar el tanto que sería a la postre el único gol del partido a los 53 minutos. Destacar la entrega de los jugadores, sobre todo los jóvenes que no les quedó grande la camiseta.

VOCES

El técnico Nibaldo Rubio, fue claro en sus conceptos una vez finalizado el partido: “nosotros teníamos otro equipo, tuvimos que improvisar. Pero, este equipo es un ejemplo porque dejaron todo en la cancha y súper orgullosos de lo que estamos haciendo. Teníamos dos cambios solamente en la banca, producto de los factores externos. Necesitamos tener un plantel con experiencia en algunos puestos, ojalá que los que están en Linares se integren porque son fundamentales. Hoy tuve que realizar los cambios, porque estaban súper cansados con tanta entrega”.

Nazareno Fernández, quien pudo ser confirmado para jugar, antes de 15 minutos de iniciado el duelo, por el tema de las inscripciones: “tenemos que trabajar, es una competencia difícil, pero con trabajo se puede mejorar. Felicitaciones a los juveniles que tuvieron una gran personalidad para afrontar este partido”.

Bastián Irribarra, dijo que “fue un compromiso complicado, si hubiésemos tenido un plantel completo, lo ganamos. Esto deber ordenarse de una vez por todas porque quedamos con la tranquilidad que lo pudimos haber ganado”.

Uno de los que debutó con los colores albirrojos fue el jugador experimentado José Torres: “si bien es cierto perdimos el partido, pero hoy ganaron experiencia los juveniles, que tuvieron una tremenda entrega y tranquilidad, porque tenemos que mejorar”.

Para el presidente De Deportes Linares, Mauricio Loyola, se pagó caro la improvisación: “estamos un poco tristes por lo que fue el partido. Creemos que si hubiésemos tenido el equipo que trabajo en la semana lo ganamos. Pero, conforme con el rendimiento de los juveniles de Linares, especialmente de Vicente Terán, que hacía su debut en el profesional y que viajó a pesar que a la misma hora del partido, estaban sepultando a su tío. Ya se sacó esa presión del debut y ahora tenemos que mirar con optimismo y trabajar más unidos para lograr los resultados”.

El partido frente a Iberia, a jugarse el lunes en la ciudad de Talca, donde harán de local los albirrojos, al cierre de esta edición todavía no tenía definido el horario.

En el análisis quedará en el archivo en este debut, que se hizo lo que se pudo, con lo que se tenía para la emergencia. Por lo menos frente a Vallenar se observó un equipo que recién se está formando, que lleva menos de un mes de preparación. Pero, lo que no se puede perdonar es el tremendo desorden en la administración, donde los errores en las inscripciones le pasó la cuenta a los linarenses.

La alienación que tuvo que improvisar el técnico Rubio, fue con: Nicolás Nocetti, Vicente Terán, Bastián Irribarra, Ignacio Cataldo, Oliver Trincado, Nazareno Fernández, Mauricio Iturra, Carlos Ahumada, Bryan Porflidt, Lucas Mondaca y José Torres. En la banca sólo tres elementos David Pérez, Aarón Araya y Alejandro Muñoz.

Agradecer al equipo de pasión albirroja, por las fotografías del primer encuentro de los albirrojos en La Serena.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo