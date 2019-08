Deporte 21-08-2019

Albirrojos vuelven a la cancha enfocados en otra final ante Pilmahue en Villarrica

Partido se jugaría este sábado a las 17:00 horas

El estadio municipal Matías Vidal Pérez, ubicado en la ciudad de Villarrica, región de la Araucanía, será el epicentro de la vuelta de los líderes del campeonato de Tercera A. En la fecha anterior los dirigidos por Luis Pérez Franco quedaron libres, pero disfrutaron de los resultados que dejó la fecha y que fueron bastante favorables para las pretensiones de los linarenses.

Había dos partidos que era claves en la jornada pasada. El primero de ellos y que nos llamó la atención fue el duelo que protagonizaron los elencos de Provincial Ovalle y Deportes Concepción, en el Limarí. Si ganaban los “lilas” se acercaban peligrosamente a Deportes Linares, pero fueron los locales que se quedaron con los tres puntos y dieron cierta tranquilidad a los albirrojos. El otro partido fue el que se jugó en Los Andes, donde Trasandino no fue capaz de vencer al cuadro de Municipal Santiago, desperdiciando dos puntos importantes, porque al final igualaron 1 a1. El equipo que también se metió en la pelea y que nos trae recuerdos ingratos porque nos cortó la racha de invictos es Brujas de Salamanca, que venció al colista por la cuenta mínima. Los “tomateros” cayeron en casa ante Rancagua Sur, por 2 a 3, y se quedaron con 32 unidades que no les alcanza para meterse en la liguilla del ascenso.

TABLA DE POSICIONES

A pesar de no haber jugado, los albirrojos se mantienen como líderes exclusivos del torneo, por 13 semanas , con 38 puntos (+17) ; luego aparecen con 35 unidades los equipos de Provincial Ovalle (+13), Trasandino (+11) y Municipal Salamanca(+6); Deportes Concepción , 33 (+5) ; Limache, 32 (+11) ; Rancagua Sur, 31(+4) ; Rengo, 30 (+5) ;Municipal Santiago,27(+1) ; Mejillones,25(-5) ; Unión Compañías, 22(-5) ; Real San Joaquín, 18 (-2) , Pilmahue, 18 (-8) y Osorno con 18 (-18) ; mientras tanto que el colista es Ferroviarios , con 6 puntos, con una diferencia de -35.

MENTALIZADOS

El portero de Deportes Linares, David Pérez, dijo que están enfocados en Pilmahue y quieren ir por los tres puntos: “se nos dieron los resultados la fecha pasada y ahora nos queda a nosotros demostrar que para seguir siendo líderes tenemos que sumar. Vamos con idea de hacer un buen partido, nos quedan 9 batallas, todos nuestros compañeros están mentalizados para seguir luchando por un solo objetivo que es el ascenso al profesionalismo”.

Para el técnico linarense no será fácil el equipo volcánico, viene de rescatar un punto en Rengo: “creo que como todos los encuentros, tendremos que estar muy atentos y tratar de cometer los menos errores. Estamos con muchas ganas y optimismo. Los resultados juegan a favor de nosotros, tenemos un grupo que está muy concentrado teniendo como única tarea ser campeones. Yo lo he dicho en mas de una oportunidad, pienso que el que sea más constante y que tenga más carácter sacara esto adelante. Tengo confianza en mis jugadores, se que tienen mucho talento y eso tenemos que demostrarlo en la cancha”.

PARA LOS VIAJEROS

Para los hinchas que acompañarán a los albirrojos, el equipo de Pilmahue ha señalado en su sitio web que la barra visitante se ubicará en el sector Andes del estadio municipal Matías Vidal Pérez. En tanto que el valor de la entrada será de 3 mil pesos.

FOTO: Luis Pérez Franco, director técnico de los albirrojos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo