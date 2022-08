Deportes 13-08-2022

Albirrojos vuelven al Tucapel Bustamante en el último partido de la primera fase



Se juega esta tarde desde las 15:30 horas sin público

Hace más de un mes que Deportes Linares no jugaba en su reducto por el campeonato de la Tercera A. Mucha agua ha pasado bajo el puente. Es el penúltimo partido que lo juega sin público de local, queda uno de la liguilla final para completar el castigo de ANFA, que en la semana suspendió de la competencia a Colchagua y Rancagua Sur.

En la semana hubo asamblea extraordinaria de socios, donde se abordaron temas como por ejemplo el económico que está complicado con un déficit de acuerdo a lo manifestado por un dirigente que estuvo ahí, cercano a los 17 millones de pesos, como consecuencia de los partidos que se jugaron sin aforo. Y se espera el 2 de septiembre realizar un evento en el local Tijuana, que iría en apoyo a los albirrojos.

Ayer se pagaron los sueldos, que era uno de los temas que preocupaba al interior del directorio. La barra por otro lado está motivando a los hinchas para que colaboren con la casa del jugador, para la alimentación necesaria al plantel de jugadores.

Destacar también el apoyo de un grupo de ex cadetes que fueron dirigidos por don Tuca, Iván Torres y Eduardo Molina. Se unieron para colaborar con un letrero publicitario de 500 mil pesos pagado en tres cuotas para incentivar y motivar a los demás, principalmente cuando se pueda jugar con público en el polideportivo de la calle Rengo. Sin duda una loable iniciativa, que esperamos pueda ser emulada por muchos para colaborar con la institución que vive momento de apremio.

Alineación

Para este último partido que se juega esta tarde desde 15:30 horas, el técnico Luis Pérez Franco, definió a los once que van desde el primer minuto: Sebastián Aravena, Bastián “Terry” Muñoz, Diego Ríos, Ivo Fernández, Sergio Bobadilla, Alexis Alarcón, Pablo Olivares, José Basoalto, Nicolás Arancibia, Carlos Svec y Roberto Castro.

El equipo de Rengo, pase lo que pase ya está clasificado, tras la salida de competencia de Rancagua Sur y Colchagua. Los oro y cielo escribieron su nombre en la liguilla que definirá a los dos equipos que volverán al profesionalismo o que harán su debut esta categoría.

Como el partido de esta tarde es sin público. La fanaticada albirroja puede comprar su entrada virtual, y de esta manera estará apoyando al Depo. Deberá ingresar a www.movilticket.cl .

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo