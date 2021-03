Deporte 16-03-2021

Albirrojos ya piensan en su participación en Tercera

Municipio linarense aportaría con 40 millones de pesos

Esta semana podría ser clave para conocer detalles del campeonato de la Tercera División. Se prepara la cantidad de equipos y las bases de este torneo, que podría ser por zonas y más breve. Una división en la cual se paga por jugar. De entrada Deportes Linares deberá cancelar 3 millones de pesos, para poder participar, más un certificado que indique que Linares no tiene deudas con la ANFP.

Por eso esta semana es clave en todo sentido. En una reciente reunión que se realizó en el edificio consistorial, el candidato a la reelección a la alcaldía Mario Meza indicó que el municipio entregará una cifra cercana a los 40 millones de pesos a la Corporación, que dirige Mauricio Loyola, para apoyar en el comienzo de la participación a Tercera.

Loyola, habló de los principales temas que se abordaron en esta cita, indicando que “hemos comenzado a trabajar en la búsqueda de recursos. El municipio se comprometió con 40 millones de pesos, sumando a los abonados y los socios para participar en el campeonato. Tenemos un empresario de Villa Alegre que está interesado en darnos su apoyo y esperamos finiquitar en los próximos días. Conversamos con la gerencia de la Tercera y será un torneo con todas las medidas sanitarias, donde los equipos deberán cumplir con las normas, incluidos los estadios que deben ser visados. Tenemos que hacer algunas mejoras en el Tucapel Bustamante, pero volveremos a jugar en nuestro recinto, sin público por la emergencia sanitaria. Vamos a continuar con el sistema de entregar los partidos a través de streaming por esta razón, veremos la factibilidad que la empresa que nos acompañó en Segunda, con la transmisión de los encuentros, pueda seguir con nosotros”.

CONTINUIDAD

Uno de los temas fundamentales es la contracción de un técnico. En esta materia Ramón Climent llevaría cierta ventaja, por lo menos es del gusto de los dirigentes por su estilo que mostró en los últimos partidos el equipo albirrojo en el campeonato de Segunda. La conformación del plantel estará a cargo del estratega y una comisión de fútbol donde se incorporará un Gerente Deportivo, para la búsqueda de jugadores.

TRES MILLONES

Otro de los temas es el ingreso de los linarenses a Tercera, donde deberán cancelar 3 millones de pesos para participar. A ello se suma el valor por concepto de arbitraje de local de 220 mil pesos, lo único que no se cobrarán son las inscripciones. Existe el interés de cerca de 30 equipos que quieren participar, habrá que esperar si cumplen con los requisitos, recintos y recursos. Es muy probable que el campeonato sea similar al del año pasado o sea por zonas. El timonel albirrojo, agregó que “todavía no han presentado el cuaderno de cargos, pero si se ha finiquitado a la gran mayoría de los jugadores del plantel de la temporada anterior.

REUNIÓN

Este viernes se realizará una asamblea informativa para conversar con los socios, que están preocupados con el destino de la institución y donde lanzaremos también la campaña de abonados para generar recursos para iniciar un campeonato que será muy complicado.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo