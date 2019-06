Crónica 04-06-2019

Alcalde Bernardo Vásquez junto a ediles del Maule encabeza mesa de trabajo para evitar alza de pasajes

Bernardo Vásquez Bobadilla, en su calidad de Presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule, junto a Eliecer González, Administrador de la empresa de Buses Interbus, se reúne con ediles de San Rafael, Río Claro y Empedrado con el objetivo de poder realizar una mesa de trabajo, esto ante el conflicto que se ha generado en las últimas semanas por la concesión de Terminal Rodoviario de Talca, lo cual generó un incremento del 300 % en el aparcamiento de los buses. Esta situación generará un alza importante en el costo de los pasajes, siendo de este modo las personas quienes sufran las consecuencias.

“Esta es una situación que hoy día estamos en alerta, prácticamente todos los alcaldes de las comunas que llegamos al terminal de Talca como San Rafael Empedrado, San Javier San Clemente, tantas comunas que llegan diariamente las personas al terminal de buses de Talca, obviamente que tomar un bus, son personas que hoy día son de escasos recursos que llegan a Talca a hacer sus trámites, por lo tanto aquí nosotros estamos en alerta queremos saber cuál es la posición que se está viendo, tanto judicial como de los empresarios y tomar algunas decisiones, no queremos que nuestros vecinos se vean afectados”, comentó Bernardo Vásquez Presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule.

A esta mesa de trabajo contó con la presencia de ediles del Maule, y con los empresarios miembros del gremio de microbuses, quienes son representados legalmente por el abogado José Adasme quien presentó todas las aristas del problema, afirmando que “Efectivamente nosotros interpusimos un recurso de protección en el mes de enero de 2019, en contra del alcalde y de la concesionaria, señalando que no habían cumplido con algunos requisitos, los que afectan en forma directa a los empresarios en cuanto al aumento de las tarifas e indirectamente a todos los usuarios, acá tenemos presente a 5 alcaldes que están muy relacionados con el transporte. La corte de apelaciones de Talca rechazó el recurso de protección, y nos vimos en la obligación de interponer un recurso de apelación que se encuentra actualmente en la Corte Suprema esperando de que el máximo Tribunal del país pueda acoger nuestro planteamiento y en cierta medida señalar que este proceso de licitación se encuentra fuera de norma”.

Es preciso destacar que esta mesa de trabajo en unas próximas instancias espera contar con la presencia de todos los ediles del Maule para que, en conjunto logren un acuerdo con el gremio de empresarios de los microbuses rurales, quienes en reiteradas oportunidades han expresado su voluntad de no subir los pasajes, pero si la empresa concesionaria les respeta los precios de los aparcamientos.