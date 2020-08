Crónica 05-08-2020

Alcalde de Cauquenes: “Mientras no estén todas las medidas dadas, no regresaremos a clases



El alcalde Juan Carlos Muñoz, señaló que mientras no estén las condiciones dadas no se permitirá el regreso de clases presenciales en la comuna.

El edil manifestó su postura, en respuesta a los cientos de preguntas realizadas a través de las redes sociales por apoderados quienes ven que este año escolar pasará a la historia.

Muñoz, abordó la situación de la comuna respecto al avance del virus y fue consultado por si hay planes para relajar algunas medidas en la zona que ya lleva más de 120 días sin clases; sin embargo, el alcalde de Cauquenes sostuvo que “mientras no estén todas las medidas dadas no regresaremos a clases presenciales”

Respecto a lo mismo, el jefe DAEM, Felipe Correa Urrutia, indicó su apoyo a esta postura del alcalde, recalcando que los cerca de 4 mil estudiantes cauqueninos continuarán con sus clases online a través de la plataforma www.daemcauquenes.cl.