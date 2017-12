Crónica 29-12-2017

Alcalde de Cauquenes planteó situación de empleos en seminario de ASEMUCH

- La reunión de la Asociación de Municipalidades de Chile se realizó en Santiago y participaron más de 50 alcaldes de todo el país.



En un céntrico hotel de la comuna de Vitacura se reunieron más de 50 alcaldes de todo el país, pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de Chile (ASEMUCH), para tratar distintos temas de la administración municipal.



El alcalde Juan Carlos Muñoz, destacó la reunión como importante para ir trabajando de mejor forma los planes estructurales de cada municipio y en especial el de Cauquenes.



“Dentro de los puntos tratados- indicó- destacaron la falta de recursos enviados por el Gobierno a las municipalidades, para generar planes de empleos, además de los distintos programas que son creados, endosados por ley a las municipalidades del país pero que no vienen con financiamiento, lo que involucra un gasto adicional que las distintas casas edilicias no cuentas y deben incurrir en gastos generando problemas financieros”.



Educación fue otro de los temas puestos en tabla, donde se solicitó a los dirigentes poder conversar con las nuevas autoridades y cambiar la forma en que se envía hoy la subvención, “la que es por alumno y muchas veces no cuadra con la cantidad de profesionales que se deben cubrir”.