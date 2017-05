Crónica 23-05-2017

Alcalde de Cauquenes y vecinos de Valle Grande 1 se reúnen para impedir construcción de calle

Prefirieron una sede vecinal.

Los vecinos de Valle Grande 1, estaban inquietos por la posible construcción de una calle que uniría a otra población que está en carpeta para su construcción, para lo cual solicitaron una reunión con la empresa, el Alcalde y los interesados, quienes finalmente despejaron sus dudas, y la polémica arteria no se concretará.

El presidente de los vecinos, Rodrigo Reyes, mostró su satisfacción luego de la reunión y visita a terreno, ya que quedaron de acuerdo con los equipos de la Municipalidad de Cauquenes de generar los pasos siguientes para que se realice la nueva población, pero que no incluya la calle hacia ellos, debido a lo angosto de sus arterias.

El dirigente destacó la postura del alcalde Muñoz para agilizar la construcción de la futura sede vecinal, agradeciendo la preocupación y que instruyera a su área de SECPLA N la generación de la iniciativa.

El alcalde Juan Carlos Muñoz, señaló que el problema era de fácil solución y que sólo faltaba poner de acuerdo a los vecinos y a la empresa constructora, para lo cual la Municipalidad de Cauquenes dará todas las facilidades que sean necesarias para que no se construya la vía. Con respecto a la sede, dijo que se construirá a la brevedad.