Política 19-02-2019

Alcalde de Cochrane pide ayuda internacional para enfrentar incendio y dice que "está descontrolado"

El incendio forestal en Colonia Sur en la comuna de Cochrane, Región de Aysén, ha consumido 12.148 hectáreas, según información preliminar de la Conaf. La cifra, no obstante, dista de los cálculos que hace el alcalde Patricio Ulloa (UDI), quien asegura que el fuego ya arrasa con "más de 20 mil hectáreas". En conversación con radio Universo, señaló que "yo entiendo que la Onemi o la Conaf quienes están a cargo de estos incendios hacen reportes diariamente y van haciendo las mediciones del perímetro, pero ayer creo que no hicieron medición. Yo estuve en el sector de Colonia Sur, entré por el sur, sector muy escarpado, a caballo, durante cinco horas y pude constatar el gran avance que está teniendo en ese sector el fuego".

"Por lo mismo me atrevo a decir que con esa agresividad y ese avance que tenía el fuego el día de ayer, van más de 20 mil hectáreas quemadas en la comuna de Cochrane. Esto es un incendio sin control", añadió. Asimismo, el jefe comunal afirmó que el Ten Tanker no ayuda mucho dado los terrenos de grandes pendientes. "Mire hay un solo dato, la primera descarga que hizo el Ten Tanker acá, iban cerca de diez mil u once mil hectáreas. Hoy día me atrevo a decir que van más de 20 mil hectáreas consumidas en Cochrane", insistió. El jefe comunal manifestó que "este es un incendio que no se apaga, que no se va a apagar con los medios que se han dispuesto hoy en día. Yo lo vengo diciendo hace dos días, he estado en terreno, sobre todo en la parte sur de este incendio y en ese lugar tenemos un incendio absolutamente descontrolado, que avanza con una agresividad enorme". "Hacemos un llamado quizás muy desesperado al gobierno, lo hablé con el ministro de Agricultura (Antonio Walker), ayer en la tarde le mandé un mensaje al director ejecutivo de la Conaf, para que tomen las medidas, no esperemos que pase una situación más trágica, (...) es el momento de que el gobierno pueda pedir ayuda internacional si no está en Chile", añadió.