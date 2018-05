Nacional 04-05-2018

Alcalde de Isla de Pascua toma distancia de denuncia contra Latam: "Es una alarma que no tiene asidero"

La comunidad Ma’u Henua de Rapa Nui hoy presentó una denuncia en el Sernac contra Latam por supuestas conductas irregulares que causarían "perjuicios económicos" a la isla. Sin embargo, el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds, dice que "no se ha estado viviendo algún tipo de problema que podría decir que la cosa es grave con Latam".

El grupo denunciante acusa que hay falta de cupos en los vuelos de la aerolínea, pero que igualmente muchos aviones viajan con "el 60% de su capacidad". Frente a esto, el edil explica que la empresa había anunciado una posible falta de cupos por tener un avión en mantención, pero que ese tema "fue avisado a los habitantes con tiempo". "Yo hablé con los altos ejecutivos de Latam para saber realmente hasta cuando íbamos a tener restricción del avión grande para empezar a programar a la comunidad y me dijeron que todo estaba caminando normal", dice el alcalde. Añade que "la falta de cupo para viajar es cuando uno toma una decisión de viajar mañana, eso no es posible en esta isla". Sobre la acusación de posible perjuicios económicos a la isla por la disminución de turistas, dice que esta es "época de baja turística hasta julio" y explica que la comunidad que presenta el reclamo es la encargada del parque de la isla. "Yo no entiendo como la comunidad Ma’u Henua arrogue esta responsabilidad de llamar la atención con algo que no es veraz, sino el primero que estaría llamando la atención es el alcalde", sentencia Edmunds. En cuanto a que los vuelos de ida y vuelta a Rapa Nui se realizan "con 60% de su capacidad", la autoridad comunal señala que "eso no es verdad". "A ninguna empresa comercial le interesa un avión con la mitad vacía. Inventan y se inventan cosas, es una alarma que no tiene asidero y que no tiene ningún fundamento para llamar la atención en ese sentido", enfatiza. También sobre una supuesta alza de precios por parte de la aerolínea, indica que "es todo lo contrario, hay ofertas de 150 mil pesos, que para nosotros es botado".