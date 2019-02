Crónica 26-02-2019

Alcalde de Linares cuestiona nuevamente empresa que construirá futuro hospital

Ministerio de Salud se dio plazo de 100 días para análisis de situación económica de la empresa en cuestión.



La autoridad comunal viene desde hace meses poniendo sobre aviso respecto de la crisis económica de la empresa Astaldi, lo que puede poner el riego la materialización del nuevo hospital de Linares. La alerta se validó durante la jornada de este lunes, donde diversos medios nacionales dieron a conocer que se abrió un procedimiento de homologación respecto del control de la compañía. Pese a lo anterior, este nuevo formato administrativo no considera las concesiones actuales de Astaldi Chile, lo que nuevamente deja en espera la realidad de lo que sería el principal recinto hospitalario público en el Maule sur.



El alcalde Mario Meza ante estos nuevos antecedentes comentó “lo señalábamos hace semanas atrás, la empresa Astaldi está en una situación económica y financiera compleja para hacerse cargo de la construcción de nuestro hospital a contar de abril de este año. Esto no es solo respecto a la cesación de pago de obras en Chuquicamata y el Hospital Félix Bulnes, sino que además la empresa Astaldi está en un proceso de reorganización financiera en nuestro país para no caer en quiebra; tanto es así, que distintos portales el día de hoy han anunciado esta situación que estoy comentando”.



Junto a ello, el jefe comunal de Linares señaló que el Ministerio de Salud ha decidido darse un plazo de cien días para evaluar la situación económica de Astaldi, toda vez que más del 65% de las acciones de Astaldi han sido adquiridas por una empresa constructora de nivel mundial también de origen italiano.



“Yo le pido a las autoridades del Ministerio de Salud, particularmente del Servicio de Salud del Maule, quien es el responsable técnico de la construcción de nuestro hospital, que no esperemos cien días, la situación de Astaldi es insostenible, no podemos esperar perder más el tiempo. Toda vez, que lo más seguro es que el Ministerio de Salud, en los próximo cien días, decida resolver este contrato. Este contrato debiera resolverse la próxima semana. La situación de Astaldi hace del todo insostenible la construcción de nuestro hospital”, puntualizó Meza Vázquez.