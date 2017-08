Política 31-08-2017

Alcalde de Linares: “en mi periodo no se pondrá en tabla el tema de la plazoleta Augusto Pinochet”

Luego de conocidos los alcances de la campaña que impulsan alrededor de 20 organizaciones sociales, para eliminar el nombre de la Plazoleta Augusto Pinochet, instalada en el costado poniente de la Escuela de Artillería de Linares, la reacción desde el Municipio no se dejó esperar.

El Alcalde de Linares, Mario Meza (RN), descartó que este tema sea puesto en su periodo, en tabla del Concejo Municipal: “de inmediato, les digo que esta materia, mientras sea Alcalde, no será puesto jamás en la tabla del Concejo, porque creo que debemos avanzar en materias que unen a los ciudadanos, pero no en temas que nos dividen. Además, que ya fue un tema discutido en gobiernos comunales anteriores. Tengo una opinión personal sobre ese periodo, pero erradicar ese nombre es faltar a la historia reciente de Chile”.

Como sea, la Plazoleta sigue presente, habitualmente abandonada sin mayor actividad que para cada 11 de septiembre cuando se reúnen los adherentes al extinto general. Pero es un tema que periódicamente, reaparece, por la diferencia que establecen los opositores, entre este sitio que consideran ofensivo y muy alejado de lo que significa el Memorial instalado en Plaza de Armas de Linares, que es un recuerdo para Detenidos Desaparecidos de los cuales, aún sus familias no saben de su paradero.