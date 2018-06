Social 21-06-2018

Alcalde de Linares entrega implementos a estudiantes en situación de discapacidad

Martin y Jaime, dos estudiantes de Linares fueron beneficiados con herramientas que mejorarán su calidad de vida. El alcalde Mario Meza a través de la Oficina Municipal de la Discapacidad entregó una silla de ruedas eléctrica con comando al volante y multiposición, más un notebook con tecnología de punta que le permitirá conectarse vía auditiva a redes sociales e internet para estudiar, interactuar y desarrollarse.

El Jefe Comunal manifestó que todos los estudiantes de la comuna, tanto a nivel escolar, como de la educación superior, deben tener las mismas posibilidades para seguir su formación en las mejores condiciones. En este caso, Jaime Valdebenito gracias a su nueva silla de ruedas eléctrica tendrá un mejor desplazamiento e independencia de movilidad; mientras que para Martín Novoa su prótesis ocular y más un computador y con un software de habla lo mantendrá actualizado y conectado para continuar su proceso formativo.

“Un computador puede significar que Martín pueda estar conectado con el resto del mundo pese a la dificultad que significa no ver. La silla, en el caso de Jaime, puede significar que él puede trasladarse y movilizarse en condiciones más favorables de lo que hacía cuando no contaba con esta silla”, indicó el alcalde Meza.

Por su parte, Jaime Valdebenito, alumno beneficiado con el aporte social indicó que “esto nos facilita la vida, nuestro desafío siempre es adaptarnos a la sociedad pero aquí demuestran que la sociedad también se puede adaptar a uno, ha habido un cambio de mente en cuanto a la inclusión y a i me ha tocado vivir eso. Gracias a todos los que hicieron posible estos regalos y que sigan adelante apoyando a quienes lo necesitan”.

Finalmente, Jaime quien cursa la carrera de Técnico en Programación y Análisis de Sistemas Computacionales, en el CFT San Agustín sede Linares, fue invitado por el alcalde a realizar su práctica profesional en dependencias de la Corporación Municipal.