Política 06-05-2017

Alcalde de Linares: “este gobierno no le ha dejado nada a esta comuna”

Ayer, al término de la cuenta pública entregada por la Gobernación Provincial, el alcalde de Linares Mario Meza dijo que “este gobierno no le ha dejado nada a la comuna. Hay un proyecto de hospital nuevo postergado 4 años, desempleo comunal de 8,7% según la última medición del INE, prácticamente el doble del indicador regional y sobre el nacional, una inversión privada estancada y respecto de iniciativas públicas, no hay fondos”.



“Creo que hay una deuda profunda con nuestra ciudad, que debemos abordar con seriedad. Tengo mucha estima por Pedro Fernández, en lo personal nada contra él, pero sí cuestiono a este Gobierno, que no ha sabido ver el tema en particular en comunas como Linares, que están estancadas”, expresó.