Crónica 03-01-2018

Alcalde de Linares exige al gobierno reponer camiones aljibes

El motivo de la suspensión sería que la Provincia no califica en “condición de sequía”



Según el oficio 1696 proveniente del Gobierno de Chile, específicamente de la Gobernación de Linares y el Decreto 143 del Ministerio de Obras Públicas, se informó a la Municipalidad de Linares -el viernes 29 de diciembre- la suspensión del servicio de distribución de camión aljibe para la provincia, periodo: enero, febrero y marzo 2018.



El motivo de la suspensión- según el decreto- se origina en que la Provincia de Linares no califica en “condición de sequía”, factor relevante para tramitar recursos por “déficit hídrico”.

Los vecinos perjudicados serían los de las comunas de Parral, Retiro, Longaví, Linares, Yerbas Buenas, Colbún y San Javier. Según el alcalde de Linares, Mario Meza, “éste es un problema social más que hídrico”.



“Esta es una preocupación de todos los alcaldes del Maule Sur, ya que somos una zona agrícola. Recibimos el día 28 de diciembre una información por parte del gobierno interior, el oficio 1696, donde suspende el aporte que el Gobierno del Interior realiza hace muchos años a todos los gobiernos comunales, para tener un camión aljibe que asista a las zonas más desprotegidas. Hay un sinnúmero de vecinos de Linares y todo el Maule Sur que no cuentan con el vital elemento, que no tienen agua potable rural y en ese contexto el Ministerio del Interior nos da esta mala noticia para la temporada estival de enero a marzo del 2018”.

“Se trata de un problema complejo para el Maule Sur. Con documento en mano podemos transparentar la información, para la comunidad”, argumentó el alcalde de Linares.

El decreto 143 del Ministerio de Obras Públicas, del 4 de diciembre del 2017, indica que el “Informe de Condiciones Hidrometereológicas para la Provincia de Linares y Cauquenes, concluye que no se cumplen las condiciones hídricas subterráneas que se establecen en la resolución dg N° 1672 para calificar la condición de sequía”.



Cabe destacar que estos recursos se entregan a través de la ONEMI, con fondos económicos del Ministerio del Interior.