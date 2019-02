Crónica 08-02-2019

Alcalde de Linares exige revocar contrato de empresa a cargo de nuevo hospital

El Alcalde Mario Meza planteó sus aprehensiones respecto de posibles inconvenientes en la ejecución del proyecto de nuevo Hospital de Linares, esto en relación a que la empresa Astaldi, encargada de las obras, ha consultado por alternativas de forma y plazos para el pago de los aranceles correspondientes, tanto para permisos de edificación, como para el de obras preliminares para la construcción de la citada iniciativa.

Situación que plantea dudas respecto al pago de 330 millones de pesos para iniciar faenas, sin embargo es una cifra menor respecto del total del plan que significa una inversión de más de 129 mil millones de pesos para una superficie aproximada de 94 mil mts2. Razón por la que el Jefe Comunal quiere resguardar la ejecución del citado proyecto por el impacto social que este involucra al servicio de la comunidad, evitando así que ocurran situaciones como las ya vividas en otras obras locales que han quedado paralizadas y que se han debido readjudicar, lo que provocaría un retraso indefinido de un recinto asistencial que beneficiaría a toda la población de la provincia.

“Mi primera aprehensión es que Astaldi pague al contado los permisos de construcción, no vamos a permitir ningún convenio de pago. Astaldi tiene compromisos incumplidos con Chuquicamata, con proveedores, con el Hospital Félix Bulnes, y si tiene ese tipo de antecedentes créame que con cualquier otra empresa uno no suscribiría un convenio de pago sino le exigiría el pago en efectivo”, manifestó el edil linarense.

Además agregó que “le pido formalmente el día de hoy al Gobierno de Chile, al Ministerio de Salud que resuelva a la brevedad el contrato con Astaldi, que recupere y rescate el diseño, que debiera estar terminado y que se tomen todas las providencias del caso, así como nosotros la estamos tomando, inclusive las extra contractuales, no solamente decir que se están cumpliendo los plazos y requisitos. Porque lo peor que nos podría ocurrir es que iniciadas las faenas con Astaldi comiencen complicaciones y cesaciones de pago con proveedores”.

Junto a lo anterior la autoridad comunal indicó, “Ya conocimos la realidad de lo que significaba el edificio de la PDI dos años parado y esta es la obra pública de salud más importante que ha tenido la historia de Linares, por eso es que todo el mundo debe tomar los resguardos correspondientes. Yo en el pago de los permisos de construcción y el Ministerio de Salud en la ejecución y construcción de nuestro hospital. Lo que quiere toda la comunidad son menos explicaciones y que el desarrollo llegue a Linares, nosotros queremos que el hospital se construya a la brevedad, con Astaldi o sin Astaldi, y para eso cada uno de los responsable debe tomar las medidas del caso”, sentenció Meza.

La propuesta desde la Corporación Municipal es que se revoque el contrato con la empresa que acarrea un historial de insolvencia y que tiene muchas obras en el país donde ha presentado inconvenientes significativos, y contratar directamente con otra empresa que de garantía, solvencia y con mayor capacidad económica, para tranquilidad de todos.