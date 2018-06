Social 20-06-2018

Alcalde de Linares felicitó a Raúl Bustos, nuevo Presidente Nacional de Bomberos

En nombre de la Corporación Municipal de Linares el jefe comunal entregó un reconocimiento al recientemente electo presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile por el periodo 2018 -2020.

En el marco de una reunión de trabajo y coordinación con el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Linares, se realizó un homenaje público al recientemente electo Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Bustos Zavala, quien fuera por muchos años Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Linares, y quien últimamente ejercía como Secretario Nacional de la institución.

En la oportunidad, el alcalde Mario Meza reconoció el orgullo de los linarenses de que un hijo de esta tierra asuma un rol tan importante a nivel nacional. “Los que nos hemos sido criado en esta ciudad, valoramos que un coterráneo asuma un cargo tan importante. Es un hecho histórico que un linarense llegue a dirigir esta institución, que jamás ha sido intervenida por gobierno alguno, y que ha permanecido en la retina de todos los chilenos en las emergencias, en las catástrofes, en los terremotos y que cumple una misión esencial, un voluntariado que es digno de replicar en todas las partes del mundo”, manifestó el jefe comunal.

En tanto, el nuevo Presidente Nacional de Bomberos, Raúl Bustos indicó: “este es un tremendo orgullo que recibo con mucha humildad. Ha sido una votación bastante contundente desde Arica a Puerto Williams. Son 28 años de trabajo para Bomberos de Linares, luego a nivel regional, de ahí dos años como director nacional y posteriormente seis años como secretario nacional, y ahora se dio la oportunidad de postular al cargo de la presidencia, sucediendo a un gran hombre como es Miguel Reyes Núñez, que ha dejado la vara muy alto que esperamos igualar o superar. Este es un tremendo desafió, es una prueba que demuestre que alguien de región puede precisamente tener la gobernanza de una institución nacional. Me he preparado para ello, he estado planificando mi logística, vamos a comenzar un camino muy desafiante entre el 2018 y 2020 para Bomberos de Chile”.

En la cita, además, se abordó la necesidad de establecer políticas de prevención y de analizar los protocolos de emergencia ante posibles catástrofes o desastres naturales que puedan afectar la comuna de Linares.