Crónica 31-03-2018

Alcalde de Linares: “La pequeña y mediana agricultura debe recibir un apoyo especial para cumplir con la exigencia de Iansa”

El tema se abordó en conjunto con el Intendente Pablo Milad, el senador Rodrigo Galilea y personeros de Iansa.

El alcalde de Linares, Mario Meza, se reunió ayer en Molina con el Intendente Pablo Milad y el senador Rodrigo Galilea, con el fin de abordar la preocupación existente por la situación de un eventual cierre de la Planta Iansa de Linares, si no se cumple con la siembre de 5 mil hectáreas de remolacha durante el año 2019.

Al respecto, el jefe comunal señaló que “la condicionante es que los agricultores cumplan con ese rendimiento que pide Iansa. La empresa no exige ni arancel, ni salvaguardia, ni subsidio especial. Quiere que los pequeños, medianos y grandes agricultores de la provincia de Linares sean capaces de garantizar las 5 mil 500 hectáreas de remolacha”.

“Ante este escenario, y tomando en cuenta que el 75% de la siembra corresponde a pequeños agricultores, habrá una ayuda por parte de INDAP para ellos. Sin embargo, el 25% restante, que son medianos y grandes también tendrían que tener una ayuda”, afirmó.

El alcalde, en compañía de las autoridades regionales, sostuvo una conversación con la gerencia de Iansa para abordar esta materia, “ya que los esfuerzos deben estar enfocados a apoyar a los agricultores para el año 2019, que no consista solamente en la bonificación para el riego”.

“La gente puede estar más tranquila, porque los esfuerzos estarán centrados en que se cumpla en la provincia de Linares con el rendimiento que pide Iansa para que en definitiva no se cierre la Planta existente en esta ciudad”, subrayó Mario Meza.