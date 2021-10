Política 03-10-2021

Alcalde de Linares: “No le negaremos a familias migrantes llegar a nuestra comuna”



Ante la crisis migratoria en el Norte de Chile y a propósito de casos como el detectado por el Departamento de Extranjería de la PDI de Linares, con un chileno que intentó ingresar a Parral , como trabajadores agrícolas a extranjeros desde esa zona sin la documentación correspondiente, se puso a nivel local en análisis el tema de la posible llegada a otras regiones de personas que llegaron a Chile en búsqueda de una mejor situación para sus familias.

En este contexto, el Alcalde de Linares, Mario Meza, consultado sobre la materia, señaló que “es el Gobierno de Chile el que debe garantizar que no se produzcan situaciones como las que 17 mil personas hayan ingresado por pasos no autorizados al país. Si a nuestra ciudad llegaran migrantes, yo no soy quien para negarle a una madre o padre, llegar a nuestra comuna en búsqueda de mejores oportunidades de vida para sus hijos. No le negaremos a familias migrantes llegar a nuestra comuna, porque tampoco tenemos esa facultad”.