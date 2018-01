Política 12-01-2018

Alcalde de Linares reconoce que le ofrecieron cargo en gabinete regional

“Yo, en lo personal, recibí un llamado del equipo del Presidente Piñera, para ocupar un altísimo cargo en el futuro Gobierno en el Maule”. Con estas palabras, el Alcalde de Linares, Mario Meza (RN), reconoció que formó parte de las propuestas de nombres de su colectividad, Renovación Nacional, para conformar el gabinete regional a partir de marzo de 2018.

Esto, pese a ejercer un cargo de representación popular, en el cual lleva poco más de un año, de los 4 para los cuales fue elegido en votación popular. Sobre esta materia, agregó que “tengo la convicción que las personas depositaron su confianza en mí en octubre de 2016, para que ejerza en plenitud la Alcaldía de Linares e impulse un plan de gobierno comunal. Por ello, desistí de torcer esa voluntad popular, aunque tengo mi opinión en lo que respecta a concejales y consejeros regionales, que si son llamados a formar parte del futuro gabinete provincial o regional, puedan asumir esas funciones renunciando a sus cargos. Pero los Alcaldes no debieran dejar sus roles… lo propio los parlamentarios en ejercicio y menos, los electos, que recién recibieron en noviembre de 2017 el voto popular para ejercer esa función, de diputado o senador y no otra”.

Con esto, se desmarcó rotundamente de la postura, por ejemplo, planteada durante las últimas horas, por el Alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipios del Maule, Bernardo Vásquez (UDI), quien cree que para el gabinete futuro de Sebastián Piñera, es legítimo que puedan renunciar alcaldes y parlamentarios a sus cargos.

Un proceso que no ha estado exento de críticas y debate entre los partidos de Chile Vamos y la Ciudadanía. Precisamente, por la propuesta de nombres que en la actualidad, ocupan cargos de representación popular, votados en las urnas para esas funciones y no para renunciar a mitad de camino para conformar un gobierno.