Crónica 20-03-2020

Alcalde de Linares solicita cierre total de la ciudad para prevenir Coronavirus





Mario Meza Vásquez, jefe comunal de Linares, ha solicitado a través de un oficio dirigido a la Intendencia de la Región del Maule y al Jefe de Defensa Nacional el aislamiento de la ciudad, es decir, restringir el tránsito en todas las vías de acceso y sólo se permitirá con los salvoconductos correspondientes.

La máxima autoridad comunal entregó los detalles de esta importante iniciativa. “Hemos solicitado mediante oficio respectivo al Jefe de Defensa Nacional de la región y al Intendente el cierre total de nuestra ciudad y el aislamiento de Linares. En primer lugar, sostenemos esto porque gracias a Dios a nuestra ciudad no se han conocido casos de personas contagiadas con coronavirus. En segundo lugar, Linares tiene cerca de 100 mil habitantes, es cabecera provincial, la más grande de todo el Maule Sur al cual acceden los distintos habitantes de esta región a los servicios públicos y privados. En tercer lugar, el Hospital de nuestra ciudad atiende a 260 mil vecinos de la provincia y no cuenta con todas las camas clínicas que eventualmente se debieran requerir para enfrentar un caso como éste. Por eso hemos exhibido los documentos donde estamos solicitando el cierre total de nuestra ciudad. Garantizando los sumisitos básicos como remedios, alimentos, combustible, entre otros con la finalidad de prevenir el contagio de coronavirus. Creemos que estas medidas que pudiesen resultar extremas el día de hoy no sean insuficientes el día de mañana”, explicó el edil.

Razones claras y tajantes para solicitar esta medida con la cual se podría evitar que la enfermedad llegue a la ciudad, tomando todos los resguardos de suministro y abastecimiento de los servicios básicos para la tranquilidad de la comunidad.