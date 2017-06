Crónica 01-06-2017

Alcalde de Linares: “Vamos a desvincular a más de 50 funcionarios que creen que al servicio público se va a presentar licencias y no a trabajar”

Ayer, el alcalde de Linares Mario Meza, recordó que al asumir su gestión se proyectó un déficit en el Departamento Comunal de Educación de más de 2 mil 500 millones de pesos, cifra que estaba cercana a lo que arrojó el resultado del informe contable de una auditoría interna que se realizó con respecto a esta situación.

“Este descalabro económico implica también que en un plazo de 10 días, vamos a proceder a las desvinculaciones de más de 50 funcionarios que creen que al servicio público se va a presentar licencias y no a trabajar”.

“Nosotros advertimos que en los seis primeros meses de gestión haríamos un diagnóstico y evaluación, y ya tenemos claridad con los directores municipales con respecto a las desvinculaciones que hay que realizar. Yo lo lamento, pero existen antecedentes de la Dirección Comunal de Educación y de directores de establecimientos educacionales en el sentido que hay que tomar medidas que pueden resultar impopulares, pero que están plenamente justificadas en el Daem y otras reparticiones”, aseveró.

Consultado respecto al caso de Gonzalo Jara, quien tendrá un programa radial en Longaví de 12 a 13 horas, y quien trabaja en el Daem de Linares, el alcalde respondió que “él ha presentado por escrito la solicitud para hacer ese programa radial, pero tiene que cumplir con su jornada laboral como todo el mundo, en tal sentido tiene que realizar una compensación horaria y si no la cumple, las puertas de la Municipalidad están abiertas para dejar de prestar los servicios. Hay un horario que está pactado, y en la confianza y profesionalismo que él me merece, creo que se va a adaptar a la realidad contractual que tiene con el municipio local”.

En otro aspecto, el alcalde se refirió a la cancelación del Bono SAE a profesores que ganaron el juicio al municipio, precisando que “la Corte Suprema ya fijó una línea jurisprudencial y hay que respetar los fallos de la justicia. Nosotros vamos a tener que generar los fondos para pagar este bono. Cómo lo cumplimos?, primero evitando el remate de algunos bienes inmuebles gracias al desembolso de 450 millones de pesos, con lo que evitamos el remate de la propiedad de calle Kurt Moller con O’Higgins, y en lo demás, tenemos que seguir viendo el modo en que enfrentemos económicamente esta situación”.



FOTO: Mario Meza, alcalde de Linares.