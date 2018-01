Crónica 12-01-2018

Alcalde de Lo Barnechea y supuesta "discriminación": "No hay vecinos distintos, lo que hay son barrios distintos"

Felipe Guevara se refirió a la carta de una habitante de El Arrayán, quien se quejó de que la municipalidad supuestamente beneficiaba a La Dehesa.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, se declaró "sorprendido" de la carta que la presidenta del Comité de Adelanto Camino el Bajo del Arrayán, Andrea Lagarrigue, envió a "El Mercurio" este jueves donde acusa discriminación por parte del municipio. La vecina acusó que la municipalidad mantiene en La Dehesa "un estándar de país desarrollado", y que en sectores como El Arrayán "contamos con alcantarillado, los días de lluvia sufrimos derrumbes que pueden sepultar a una familia completa, los bordes de los caminos son ocupados por rocas, que pacientemente esperan ser removidas". Esto, a raíz del asalto que sufrió el periodista Mauricio Bustamante.

Al respecto, la autoridad aseguró en conversación con Emol que en la comuna "no hay vecinos distintos, nosotros tratamos por igual a todos nuestros vecinos, lo que hay son barrios distintos". "Los barrios no los construyen las municipalidades, los construyen las inmobiliarias, los desarrolladores inmobiliarios y ellos luego venden esas viviendas (...) las municipalidades mantienen los barrios", explicó. Guevara dijo que "hay una confusión en la vecina que a mí me extraña mucho porque el día lunes (8 de enero) nosotros estuvimos con esa vecina y con esa agrupación en una casa (donde) tomamos siete acuerdos y nos dimos hasta el próximo lunes 22, que nos vamos a reunir de nuevo a las 20:00 horas en ese mismo lugar, para evaluar las medidas que se van a implementar en materia de seguridad ciudadana". "Estamos muy sorprendidos de que luego de esta reunión aparezca una carta en el diario. Es una cuestión bien insólita y ella no nos manifestó nada de eso teniendo la oportunidad de juntarse con mi jefa de seguridad, que fue personalmente a la reunión con el encargado de ese territorio", aseveró el jefe comunal. Así, comentó que "lo que pasa entremedio, si alguien se sale de esa línea de trabajo yo ya no me puedo hacer responsable. Nosotros estamos siempre disponibles a conversar, vamos todos los días a distintas casas porque obviamente para nosotros es importante no estar encerrado en una oficina, sino que en terreno en los barrios".