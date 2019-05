Crónica 07-05-2019

Alcalde de Longaví dijo no manejar mayor información respecto a falla de Mesamávida

La autoridad indicó que se enteró del tema a través del reportaje emitido en Canal 13 y llamó a la calma a la ciudadanía



Sorprendido se mostró el alcalde de Longaví Cristian Menchaca tras el reportaje que se emitió este domingo en el noticiario central de Canal 13 donde se indicó que científicos chilenos descubrieron una falla geológica en el sector de Mesamávida, que se ubica en el límite de las comunas de Longaví y Linares.

“Yo no manejo más informaciones que las que tienen los vecinos y vecinas de Longaví, quienes se enteraron de este tema a través del reportaje que se emitió la noche de este domingo en Canal 13”, manifestó el edil.

“Lógicamente nos causa inquietud, por ello he tomado contacto con gente en Santiago, para ubicar la fuente y dar tranquilidad a la ciudadanía y comunidad en general, porque estas cosas generan susto y pánico”, agregó Menchaca.

“Me gustaría tener la información para dársela a nuestros vecinos, pero me extraña que el Gobierno no haya tenido información de esto y no se lo haya dado a la gobernadora para que ella orientara a los alcaldes y a los servicios de emergencia”, añadió el alcalde de Longaví.

Finalmente reiteró el llamado a la calma, “aquí no estamos hablando de que haya un terremoto, están diciendo que hay una falla como en otras partes de Chile, por ello reitero el llamado de tranquilidad a la ciudadanía”.



FOTO: El Alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, junto al encargado de emergencia, Víctor Burgos, revisando el mapa donde supuestamente estaría la falla