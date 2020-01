Social 07-01-2020

Alcalde de Longaví entrega dos camionetas 4x4 para Bomberos de sector rural

• Las instituciones beneficiadas son la 4° compañía de San José y la 2° compañía de la Quinta Norte.

Hasta las dependencias del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Longaví, llegó la máxima autoridad comunal, Cristian Menchaca Pinochet, para hacer entrega de dos nuevos vehículos, camionetas 4x4, para las Compañías de la Quinta Norte y San José, una petición que estaba en carpeta y que fue materializada esta semana.

Al respecto, el jefe comunal, señaló que la subvención entregada a Bomberos es de ocho millones de pesos y que era una necesidad para las compañías poder contar con estos vehículos, “Una de las necesidades que tenían era un vehículo para movilizarse a reuniones, e inclusive a los siniestros, me pidieron ver la posibilidad de adquirir una subvención para poder adquirir un par de camionetas usadas, pero que cumplieran el objetivo, y así fue como el Concejo Municipal no tuvo ningún inconveniente en poder dar respuesta a esta intención del Cuerpo de Bomberos, y ya se está haciendo entrega de estas camionetas y nosotros nos pone muy felices de ser parte de Bomberos de la comuna de Longaví”, dijo.

En tanto, Ramón Barros, perteneciente a la 4 ° Compañía, y Vice Superintendente de Bomberos de Longaví, manifestó que son dieciocho personas que son voluntarias de la institución y que esta camioneta va ser de mucha utilidad, “Nosotros venimos a recibir una camioneta por gestiones del Alcalde, estamos muy contentos porque no hace mucha falta, porque a veces tenemos emergencia y no tenemos como salir, porque todos no cabemos en el carro o llegan otros después, y la camioneta va a ser una herramienta muy importante para nosotros”.