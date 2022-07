Crónica 19-07-2022

Alcalde de Longaví envió equipo municipal para ver a familias damnificadas por nevazones en precodillera

Lomas de Vásquez, Los Laureles, El Capulí, El Canelo y Potrero Grande, son las localidades afectadas por las nevazones del jueves pasado. Más de 40 familias estarían sin acceso por corte de caminos, caída de árboles y nieve acumulada, el alcalde de la comuna, no descartó ayuda aeropolicial.



Diferentes gestiones ha estado realizando la máxima autoridad comunal, Cristián Menchaca, por la situación que viven las familias en el sector cordillerano de la comuna, señalando que hay un despliegue importante de parte de las autoridades y Carabineros. “Estamos preocupados, he tomado contacto telefónico con algunos de ellos, con la familia del camping Las Luciérnagas que me señalaban que se había cortado el camino por la caída de árboles del bosque nativo, y de inmediato le solicite apoyo a la Gobernadora regional, y a la Delegada presidencial de Linares, para ir en ayuda de las familias, de Lomas de Vásquez, Potrero Grande, y los sectores aledaños, tenemos que despejar el camino con vialidad y llegar con alimentos y forraje para los animales.Hoy gracias a Dios no tenemos personas perdidas en la nieve, pero si están en una situación de aislamiento que preocupa, estamos enviando una cuadrilla municipal para ver la situación y apoyar a los vecino y vecinas que necesiten ayuda médica y ver cómo están las provisiones, ya que se aproxima otro frente de mal tiempo”, afirmó.

El diputado longaviano Gustavo Benavente, por su parte, se mostró preocupado por la situación y se contactó con el alcalde de la comuna, para brindar apoyo a las familias. “Estamos preocupados por las familias, que necesitan despejar la ruta para acceder a los servicios cotidianos, además los animales están sin forraje por las nieve caída durante la semana en la pre cordillera de la comuna, agilizáremos las gestiones para poder solucionar la situación y no hayan contratiempos que con las familias que se encuentran aisladas”.