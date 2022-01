Crónica 07-01-2022

Alcalde de Longaví invitó a la comunidad a inocularse con la tercera dosis contra el Covid19



La autoridad comunal invito a los vecinos a seguir con el programa del Ministerio de Salud, recordando que la pandemia aún no ha terminado.



Un nuevo caso de Covid-19 y tres contagios activos reportó el Ministerio de Salud para la comuna de Longaví, ocasión para recordar que la pandemia aún no ha terminado y que se debe cumplir con lo establecido por las autoridades de salud.

El alcalde Cristian Menchaca, invitó a la comunidad a visitar los establecimientos de salud habilitados en la comuna, como son los Cesfam, postas rurales y lugares establecidos para el proceso, señalando que “este es un tema bien complejo porque nos dimos cuenta que muchos vecinos y vecinas, acudieron a vacunarse cuando comenzaron a abrir los restaurantes y centros comerciales, y éstos exigen el pase de movilidad. Sin la tercera dosis no pueden ingresar, entonces acudieron, y yo creo que es un error, porque tenemos que tener conciencia que la vacuna nos protege a nosotros y a todos los vecinos, porque si tenemos la inmunidad de rebaño, que se consigue con la vacuna, el virus no tendrá hospedaje, se va a morir porque los cuerpos estarán inmunes, por eso es importante la tercera dosis, para estar protegidos”.





Los horarios de funcionamiento en todos los centros de salud comunal son de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 16: 00 horas.