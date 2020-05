Crónica 06-05-2020

Alcalde de Longaví se reunió con Seremi de Energía por cartera de proyectos para la comuna



Las autoridades visitaron proyecto de energía solar del polideportivo, y entregaron información de subsidios para familias, además de comprometerse con la factibilidad de luz eléctrica para los vecinos de Los Laureles.

Una intensa jornada de trabajo sostuvieron el Alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, y la Seremi de Energía en el Maule, Anita Prizant, con el objetivo de ver en terreno algunos proyectos, uno ya en etapa de ejecución, camarines del polideportivo con energía de termo panel, y el otro proyecto en vías de investigación, se trata del anhelo de muchos vecinos del sector precordillerano de la comuna, del sector de Los Laureles, que no cuenta con energía eléctrica en sus hogares. También las autoridades, se refirieron a la postergación de pagos básicos, como la luz, internet y agua potable rural, para todas aquellas familias que hayan perdido su empleo y que se encuentren en el tramo del 40% más vulnerable de la población.

“Estamos viendo las problemáticas que tiene la comuna, y una de ellas son los distintos rincones que no tienen energía eléctrica, a veces son familias que han comprado un terreno y que es su segunda vivienda, pero hoy día son longavianos, y nosotros queremos responder a eso, y por ese motivo nos acompaña la Seremi, que específicamente van a recorrer el sector de Los Laureles, donde existe un pequeño villorrio donde no hay energía eléctrica , no hay agua potable, y el camino es de mala calidad”, dijo Menchaca.

En tanto, la Seremi de Energía, Anita Prizant, señaló que “hay muchas familias que no tienen energía eléctrica porque están fuera del aérea de concesión, y hemos venido a Longaví a explorar la situación y ver qué alternativas hay para apoyar esas familias, y empezar a trabajar en futuros proyectos, porque entendemos que tener energía eléctrica en el hogar es algo muy importante”.

La titular del ramo en la región, se refirió a la postergación de pagos de servicios básicos para familias que estén en el 40% más vulnerables y que hay sido afectado laboralmente por la pandemia del Coviod19, “Informarle a la comunidad, lo que anunció el presidente hace un mes y medio, que es la postergación de servicios básicos, agua, internet y energía, y si yo estoy en el 40 % más vulnerable, y me he quedado sin trabajo y tengo mi finiquito, o soy una persona mayor a 60 años, yo puedo solicitar a la empresa de distribución, en Longaví estamos hablando de luz Parral o Cge, que se postergue el pago de energía eléctrica después del estado de catástrofe, y este dinero se puede prorratear los próximos 12 meses sin multas y sin intereses, y así ser un alivio para las familias”.

POLIDEPORTIVO

Finalmente, el alcalde de la comuna, informó del proyecto de camarines del polideportivo, que contará con agua caliente, gracias al proyecto de eficiencia energética, “Hicimos un proyecto para dotar de agua caliente a los camarines del polideportivo, a través de paneles solares, y hoy nuestros deportista tendrán agua caliente en invierno y verano, para cuando pase la contingencia por la pandemia”, afirmó.