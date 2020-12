Nacional 05-12-2020

Alcalde de Pucón pide que no arribe gente para ver el eclipse: "No podemos poner en riesgo el verano por dos días"



"Nosotros teníamos un plan A, sin pandemia, pero cambia totalmente cuando estamos en la situación sanitaria del día de hoy", aseguró el alcalde de Pucón, Carlos Barra (RN), al abordar lo que será un desafío local en una semana más: la masiva llegada de turistas a la ciudad con motivo de ver el eclipse, que algunas proyecciones ya adelantan. Las cotizaciones para alojamiento en la zona han subido en un 255%. En ese sentido, el alcalde empezó aclarando que "Pucón tiene equipamiento en alojamiento, alimentación y salubridad suficiente como para soportar la cantidad de personas" que se piensa que llegarán, que de todas maneras "supuestamente van a ser mucho menos que las que habíamos pronosticado nosotros con anterioridad, porque han surgido dificultades en lo que corresponde a la parte sanitaria". Debido a la realidad regional de la circulación del virus, el jefe comunal cree que "va a venir mucha menos gente" de la que había pensado.

El escenario, en todo caso, es favorable a sus intereses. "Nosotros no podemos poner en riesgo el verano por dos o tres días de bastante gente", dijo Barra en conversación con Cooperativa. "En el fondo, estamos pidiendo que no venga gente para el eclipse. Esa es la verdad, porque hay que ser francos y decirlo", explicó. La preocupación se debe a que la fecha del eclipse, a mediados de diciembre, se ubica justo antes del inicio de temporada alta para la zona. "Si hubiera sido en marzo, no habríamos tenido problema, pero está tan cercano a la apertura del verano que todos los gremios, asociaciones, municipios, la ciudadanía, todos, es unánime ahora a estas alturas, decimos: oye, ojalá no venga mucha gente", dijo. El plan ideal para el alcalde es que se trabaje con la "capacidad instalada" en la zona y que los números no superen una temporada alta común, que corresponde a una masa flotante de entre 120 mil y 150 mil personas. Algunas de ellas, que tienen su segunda vivienda en la zona o alguna parcela de agrado, ya están haciendo su arribo. "No queremos que hayan aglomeraciones, porque cualquier aglomeración fuera de lo normal puede provocar un rebrote en el mes de enero que sería fatal. Nuestra recomendación es que vean el eclipse desde la casa. No hay necesidad de irse arriba a concentrarse en un cerro, una playa o una explanada. Se puede ver desde cualquier ángulo y también en más regiones. El eclipse no es solo exclusivo de Pucón", cerró.