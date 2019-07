Política 02-07-2019

Alcalde de San Javier es denunciado por presuntas faltas a la probidad

Una denuncia contra el Alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda, para que se investigue y sancione las faltas cometidas por él al principio de legalidad y probidad fue presentada ante la Contraloría Regional de la República, el viernes 28 de junio de 2019.

El escrito presentado por la empresa Coexca S.A. expone que el Alcalde Jorge Silva Sepúlveda fue a la ciudad de Santiago, el 10 de junio pasado, utilizando un bus municipal, a una supuesta reunión con el Embajador de Dinamarca, la que no estaba agendada, acompañando a un pequeño grupo de vecinos de la comuna, quienes tampoco tenían una entrevista previamente acordada en la representación diplomática. El escrito consigna que el uso de bienes fiscales en una actividad fuera del marco de las atribuciones del jefe comunal, para fines distintos a los contemplados en la normativa, llamó la atención de la concejala Yolanda López, quien advirtió de aquel hecho y lo abordó en sesión del Concejo Municipal.

En un extenso y detallado documento, consigna la denuncia que el Embajador sólo tenía una reunión prevista con el diputado Jaime Naranjo, quien intercedió para que el diplomático recibiera al jefe comunal, de manera excepcional y en un acto de cortesía. El escrito sostiene que en la delegación también iba el concejal Sergio Pinto, quien no pudo entrar al encuentro porque tampoco estaba considerado en el encuentro.

El documento - que acompaña fotografías- precisa que el Alcalde Jorge Silva asistió “a una reunión a la cual no fue invitado, utilizando recursos municipales” y utilizó un “vehículo municipal para fines ajenos a los institucionales”, a lo que se suma, la actitud del Alcalde Jorge Silva, en orden a rechazar el proyecto que desarrolla la Compañía en la comuna, “por motivos electorales, alejándose de las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades” y actuando al margen de la ley.

Por lo anterior, el escrito solicita a la Contraloría Regional de la República que adopte las medidas necesarias para perseguir las responsabilidades funcionarias que correspondan, iniciando para ello la investigación que corresponda.