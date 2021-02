Crónica 19-02-2021

Alcalde de San Javier lanzó dos fondos para reactivar economía local



Levantando PYMEs 3 y el fondo social para emprendedores informales. Ambos beneficiarán a 200 emprendedores locales



Como una forma de dar nuevas oportunidades a los emprendedores formales e informales, el alcalde Jorge Ignacio Silva lanzó el tercer llamado a postular del fondo levantando PYMEs y del fondo social para emprendedores informales, ambos del programa “unidos superamos la emergencia”. “Hay mucha gente que lo ha pasado mal, que son emprendimientos formales e informales. Por eso estamos haciendo el tercer llamado levantando pymes. Me reuní con el Concejo Municipal extraordinariamente para exponerle a ellos la necesidad de contribuir con un fondo especial para poder reactivar va estos emprendedores” señaló el alcalde Jorge Ignacio Silva.

En total ya son 500 beneficiados con las tres etapas del programa levantando PYMEs, y el fondo social para emprendedores informales, que buscan apoyar a quienes por causa de la pandemia disminuyeron sus ventas o simplemente debieron cambiar de rubro. “Hoy el Concejo Municipal aprobó $50 millones de pesos donde se van a destinar $30 millones para beneficiar a 100 comerciantes formales con 300 mil pesos a cada uno. Son fondos no reembolsables y las postulaciones son abiertas y estarán disponibles desde mañana (jueves 18 de febrero) en www.levantandopymes.cl, en la página web municipal y en las redes sociales oficiales. Un segundo fondo (de $20 millones de pesos) que es para beneficiar a personas que son informales, que también es un subsidio no reembolsable de 200 mil pesos que está disponible en las mismas plataformas”, indicó el encargado de fomento productivo, Patricio Domínguez.

Agregó que, “la idea es apoyar a las personas y rubros que no han sido beneficiadas con antiguas postulaciones. Por eso, lo que nos ha pedido el alcalde, los concejales y la cámara de comercio, es que se pueda apoyar a la mayor cantidad de gente y eso es lo que como Municipio hemos tratado de levantar con las bases y los criterios de evaluación”.

POSTULACIONES

Se puede ingresar la documentación necesaria a partir de este jueves 18 de febrero y hasta el 28 del mismo mes en la oficina de partes de la Municipalidad, o a través de la vía digital en la página www.levantandopymes.cl donde ya están publicadas las bases del tercer concurso de reactivación económica para San Javier.