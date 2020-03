Social 18-03-2020

Alcalde de San Javier llamó a los vecinos a respetar cuarentena y preferir trámites vía internet

Precisó que “debemos tomar en serio las medidas y evitar el contacto entre las personas”

Después de hacer un recorrido por las dependencias municipales, el alcalde de San Javier Jorge Ignacio Silva, llamó a los vecinos a respetar el periodo de cuarentena. A cuidar su salud y no exponerse al contacto con otras personas en caso de no ser estrictamente necesario. El edil explicó que la Municipalidad cuenta con link en la página www.imsanjavier.cl que permiten realizar los trámites sin la necesidad de venir de forma presencial. Uno de ellos es la obtención del permiso de circulación.

“Nosotros como municipio tenemos todo el resguardo para la prevención, tenemos guinchas de atención, hemos establecido que la gente esté a más de un metro en sus filas para ser atendidas, se está atendiendo normalmente. Pero yo insisto la gente debe venir exclusivamente cuando tenga un tema mayor”, dijo el alcalde Jorge Ignacio Silva.

Agregó que “las consultas si tengo o no subsidio de agua, o subsidio habitacional, esas cosas dejémoslas para después. Hoy día hay que venir a buscar un certificado si es urgente, y si no el llamado que yo hago y que han hecho las autoridades sanitarias es quedarse en casa, hacer todo el protocolo que está establecido, precaviendo una contaminación mayor”.

PAGOS ONLINE

Para permisos de circulación ingresar a www.imsanjavier.cl y en la pestaña de tránsito se despliega el link para la renovación del permiso de circulación.

Para el pago de multas en el juzgado de policía local pueden llamar al 732560351, 732560350 o escribir al correo juzgado@imsanjavier.cl y ahí recibirán toda la información para realizar la tramitación en línea y evitar la asistencia de forma presencial.