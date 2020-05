Política 07-05-2020

Alcalde de San Javier manifestó su preocupación por la tardanza de los recursos para enfrentar la pandemia



San Javier ha invertido más de $181 millones de pesos en combatir el coronavirus.

Desde la llegada del covid-19 a nuestro país, San Javier inició una serie de acciones tendientes a prevenir contagios. Entre ellos destaca la sanitización en sectores urbanos y rurales, controles sanitarios preventivos en tres puntos de ingreso a la comuna, sanitización de viviendas, hogares de ancianos y espacios públicos, entrega de kits a pacientes contagiados con Covid-19. Instalación de túneles sanitizadores peatonales y vehiculares en 4 puntos de San Javier, contratación de personal externo, compra de insumos como, cloro, mascarillas, guantes y canastas de alimentos para entregar a las familias afectadas por coronavirus o por la pérdida de su fuente laboral.

La situación para el municipio es crítica, y el Gobierno aún no ingresa a las arcas municipales los dineros que estaban comprometidos hace más de un mes.

“Aquí nos perjudica a los municipios directamente, nosotros le henos señalado al señor Intendente al Consejo Regional nuestras preocupaciones y que ya no tenemos dineros disponibles, por cuanto lo que nosotros siempre esperamos es de la SUBDERE, en este caso del Gobierno central cuando nos ingresa lo que recaudamos por los permisos de circulación, pero para el pago de eso se dio un plazo y aún no contamos con esos dineros”, señaló el alcalde Jorge Ignacio Silva.

Agregó que “con esto no vamos a tener el dinero suficiente y le hemos pedido al Gobierno que se comprometió a entregar los $96 millones de pesos, a que lo hagan pronto, porque resulta que hay papeles administrativos increíbles que tenemos que presentar para ver en que vamos a gastar estos recursos. Nosotros estamos en la primera línea, hemos puesto todos los recursos alcanzables municipales para enfrentar esta pandemia en gastos para la sanitización, la entrega de alimentos a las familias afectadas (por el covid-19 o que perdieron su fuente laboral) son tantas materias que necesitamos que los municipios estamos a punto de la quiebra, no hayamos que hacer, estamos con los pocos recursos que tenemos destinándolos a mantenernos para satisfacción de la ciudadanía, estamos a media máquina y con este anuncio obviamente que vamos a quebrar la gran mayoría”.