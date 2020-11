Crónica 22-11-2020

Alcalde de San Javier: “Si no dan la seguridad, yo no estoy dispuesto a que vuelvan a clases”







Autoridad llamó a la prudencia tras anuncio del Gobierno para el retorno a clases presenciales

El anuncio del Ministerio de Educación para el retorno a clases presenciales el próximo 1 de marzo provocó reacciones inmediatas. En San Javier se optó por el cuidado de la salud de los alumnos en medio de la pandemia, para eso se reforzó la teleducación con entrega de Tablet y conexiones a internet en escuelas municipales de la comuna.

“Nosotros no sabemos cómo se va a comportar la pandemia durante el verano, pero si estamos trabajando en adecuarnos con las distancias. Yo creo que hay que ser cauto, hay que tener mucho cuidado con esto. Si no tenemos las condiciones económicas, si no tenemos las condiciones sanitaras y que nos den seguridad que los niños y niñas no van a ser contagiados, podríamos estar viviendo una situación muy compleja en ese escenario. Por eso por lo pronto veo que es muy apresurado”, indicó el alcalde de San Javier Jorge Silva.

Más adelante la autoridad comunal agregó que “los alcaldes tenemos mucha responsabilidad respecto a ello, porque los presupuestos municipales no nos alcanza para poder entrar cuando lo dice el ministro. Ahora si hay un ingreso económico a los municipios, al DAEM en este caso para poder entrar presencialmente a clases, habrá que ver las condiciones en el momento. Por lo pronto si no dan la seguridad, yo no estoy dispuesto a que vuelvan a clases presenciales”.

Mientras Evelyn Labrin, directora del departamento de administración de educación municipal DAEM, señaló que “nos da tranquilidad que el que no se adelante el año escolar como lo habían pensado en un momento que comenzaremos en febrero. Porque la verdad es que no encontramos justo adelantar el año escolar de esa forma y quitar vacaciones al personal, sobre todo porque nuestros docentes han estado trabajando arduamente en el desarrollo del año escolar 2020. También tenemos que estudiar las condiciones en las que vamos a retornar, pero estamos tranquilos”.