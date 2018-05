Crónica 09-05-2018

Alcalde de Santiago propone que establecimientos de sólo un género pasen a ser mixtos

Como parte del estreno del plan "Por Una Educación Sexual No Sexista" del municipio de Santiago, el alcalde de dicha comuna, Felipe Alessandri, expuso en la Escuela República de Brasil los lineamientos que estas propuestas tendrían para los establecimientos educacionales. El programa fue creado a raíz de las demandas que los Centros de Alumnos le plantearon al municipio y el objetivo principal que tiene el plan es la integración. "En las reuniones que he mantenido con los centros de alumnos, que han sido muchos, el tema de la educación sexual no sexista estuvo presente, y prácticamente se llevó el 80% de las reuniones", comentó. Es una "preocupación constante para los alumnos, para los profesores y directores", señaló el edil de Santiago. Entonces, se ordenó a la Dirección de Educación y a la de Salud que trabajaran en un programa para los 44 establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, de los cuales 10 son de un género.

"Vamos a abordar cada uno de los establecimientos,(…) en Santiago la diversidad de un colegio con otro es diametralmente distinto. También vamos a tener (...) un profesional encargado por establecimiento con las calificaciones para poder implementar estos programas. Siempre trabajados (...) de la mano con los apoderados, con los profesores y también, ciertamente, con los alumnos", dijo el alcalde. Colegios Mixtos A raíz de la creación del programa, se desarrollaron siete pilares claves para su puesta en marcha. Uno de esto es el "apoyo a liceos que deseen pasar de monogenéricos (un solo género) a mixtos". Según el Mineduc, 3,8% de los Colegios en Chile son exclusivos para hombres y para mujeres. Pero como una medida para evitar la segregación y hacer la educación más inclusiva, la municipalidad quiere abrir la posibilidad a que los establecimientos cambien a mixtos, en Santiago hay diez que aún no lo son. "Yo le he hecho un llamado a las comunidades escolares, a los alumnos, al director, a los apoderados, a que evalúen el tema y nos hagan llegar este semestre sus indicaciones a la alcaldía", aseguró Alessandri. Y continuó, que "tampoco puedo imponerlo porque hay colegios, por ejemplo el Liceo N°1, el Instituto Nacional que tienen una tradición de ser solo de hombres o solo de mujeres". El alcalde indicó que aquellos establecimientos de su comuna que quieran hacer el cambio pueden recurrir al municipio para que se haga cargo de los cambios en infraestructura que esto conlleve, siempre y cuando "la comunidad escolar solicite el cambio".