Nacional 07-05-2020

Alcalde de Valdivia: "Si la autoridad sanitaria autorizó la apertura de malls, exijo que fiscalice"



El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, evidenció su preocupación por la cantidad de personas que circulan en las calles y la apertura de los grandes centros comerciales como en tiempos de normalidad, "en una situación que no debiese ser normal".

La pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, ha dejado más de 20.000 personas contagiadas a nivel nacional, 199 de ellas en la Región de Los Ríos y más de 100 en su capital, gobernada por Sabat.

La autoridad sanitaria permitió la reapertura del Mall Plaza de Valdivia, el único centro comercial de este tipo en la región, bajo ciertas condiciones, excluyendo el funcionamiento de salas de cine, patio de comidas o restaurantes, como ha ocurrido en diversas regiones del país, en especial en la zona centro-sur.

"Si la autoridad sanitaria está autorizando su apertura, también exijo que realice la fiscalización correspondiente, porque si esto no sucede, vamos a tener un problema serio", advirtió la autoridad valdiviana.

En este contexto, recalcó que la municipalidad no tiene facultades para cerrar el comercio, y sólo puede llamar a la comunidad al autocuidado.

"La pandemia todavía no termina, acá no hay nada normalizado y no estamos en un país normal. Es una situación compleja", enfatizó el alcalde.