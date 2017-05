Crónica 06-05-2017

Alcalde de Yerbas Buenas aclara situación de nueve familias de Villa Esperanza

Nueve familias continúan viviendo en deplorables condiciones en la Villa Esperanza, comuna de Yerbas Buenas, situación que no ha dejado indiferente a la ciudadanía ni a las autoridades.

Ayer, el jefe de Dideco, Roberto Mellado, y la funcionaria de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad, Juana Pereira, visitaron el lugar, entrevistándose nuevamente con las familias para conocer en terreno su actual situación.

Consultado al respecto, el alcalde Luis Cadegán señaló que en este momento las familias están viviendo en un terreno municipal que inicialmente estaba pensado para un jardín infantil. “De hecho, notificamos a esa personas que tenían que salir de ese terreno, ya que la mayoría son personas que vienen de otros lados, no son de la comuna, incluso hay dos familias que tienen casa en otra parte y que son los que más reclaman. Otros, en tanto, vendieron las mediaguas que nosotros les habíamos proporcionado, y hubo algunos que decían que la mediagua la iban a instalar en casa de familiares, pero después igual las vendían”, indicó.

“Si autoridades como el Seremi de la Vivienda están interesadas en apoyar, nosotros no tendríamos ningún problema en entregar los sitios, siempre y cuando se les construya una vivienda definitiva, pero ocurre que también hay gente que no puede postular dos veces a un subsidio. Por lo demás, hay que recordar que muchas de las personas que llegaron a ese lugar cometieron una serie de desórdenes, lo que generó reclamos de parte de los vecinos de la Villa los Jardines, que está al lado”, agregó el jefe comunal.

Cadegán dijo que actualmente el municipio les puede entregar alimentos y madera, “pero no se puede entregar alcantarillado ni otros servicios básicos, porque este es un terreno público”.

“Ahora se está haciendo un catastro, porque a los que ya tienen casas no podemos postularnos de nuevo. Si hay autoridades regionales que encuentran que existe otra solución, que la hagan saber. Habiendo tanto trabajo en esta comuna, las personas que viven transitoriamente en este lugar, no han sido capaces de reunir el dinero para postular a un subsidio. Ni siquiera se la juegan por mejorar sus condiciones. Todos queremos vivir bien, pero también hay que jugársela, pero muchos de ellos tienen vicios que costean sin problemas. Como municipio estamos dispuestos a ayudar, pero no podemos seguir fomentando la flojera”, aseveró.

FOTO: Alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cadegán.