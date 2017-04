Deporte 09-04-2017

Alcalde definió estrategia para entregar subvención de 40 millones de pesos para el fútbol amateur

El criterio que marcó la diferencia fue el futbol formativo

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, esta fueron las primeras palabras que expresó el alcalde, Mario Meza en conjunto con la directora de DIDECO, Evelyn Villar, el Coordinar General de Deportes Cristian González y el Secretario Ejecutivo Víctor Campos ante los presidentes de las 4 asociaciones de la comuna Zavala, AFAL, Precordillera y Viejos Cracks.

Era la segunda reunión con los líderes de las asociaciones quienes les habían entregado la responsabilidad de resolver el monto de 40 millones de pesos que el edil se había comprometido antes de llegar al sillón alcaldicio.

La comisión presidida por el alcalde y los integrantes del Departamento de Deportes del municipio, resolvieron criteriosamente y para ello revisaron minuciosamente la calendarización, los arbitrajes, instituciones ligadas al fútbol formativo, el número de clubes de cada asociación, la cantidad de personas beneficiadas. De este modo concluyeron que las asociaciones Víctor Zavala Bravo y AFAL , recibirán 12 millones de pesos cada una , en tanto que la Precordillera y Viejo Cracks 8 millones, los cuales se entregaran en dos cuotas de la siguiente manera: primer semestre 6 millones cada una ( Zavala y AFAL) y 4 millones (Precordillera y Viejos Cracks), respectivamente y la segunda cuota con las mismas cantidades a comienzo del mes de julio.

Para que estos dineros lleguen a las arcas de las instituciones estas deberán cumplir con todos los requisitos legales entre ellos: Personalidad Jurídica y que los clubes no tengan cuentas pendientes con la municipalidad.

RECURSOS

Meza, señaló que estos dineros provienen del pago de los permisos de circulación: “nosotros dejamos de hacer el festival y con esos recursos tapamos los eventos de las calles de nuestra ciudad. Producto de esta situación cuando la gente ve que lo que paga va en directo beneficio de la comuna, literalmente se pone, y este año superamos con creces lo recaudado en los últimos años, cerca de mil millones de pesos por este concepto, de ahí salen estos 40 millones, para que lo tengan presente algunos que ya están colocando obstáculos y para que se informen primero con base y luego den su opinión”.

“Durante estos días me han dicho algunos concejales que no aprobarán estos recursos. Les quiero aclarar que no tienen la facultad de rechazar porque no leen las leyes. Los únicos argumentos que podrían utilizar serían primero que no este en el presupuesto municipal y segundo que las asociaciones no cumplan con los requisitos”.

“El presupuesto existe, están los 40 millones de pesos los hemos obtenido gracias al aumento en la recaudación del pago de permisos de circulación de marzo de este año. Por lo tanto no existe evidencia por parte del concejo municipal para rechazar esta subvención y segundo porque las asociaciones cumplen con todos los requisitos que se exigen. Por eso espero que a finales de abril el consejo apruebe por unanimidad esta subvención”.

“Creo que el concejal que rechace esta iniciativa no solamente quedará en entredicho con la comunidad, pero si hay rechazo rige la propuesta del alcalde”, explicó.

Las cuatro asociaciones realizarán una exhibición abierta a la comunidad, donde las personas podrán fiscalizar in situ el destino de estos dineros que son de todos los linarenses.

Los presidentes de las asociaciones deberán entregar a más tardar el próximo miércoles el formulario donde deberán completarlo explicando en que utilizaran estos dineros , ya sea gastos de administración , funcionamiento, equipamiento, infraestructura y otros, para que sea revisado y posteriormente el 25 de abril presentado en sesión de consejo para que sea aprobado.

AGRADECIMIENTOS TOTALES

Los dirigentes tuvieron solo palabras para elogiar esta iniciativa que es pionera en la comuna, porque es la primera vez que se entregan recursos económicos para las 4 asociaciones del fútbol amateur. El licenciado Héctor de la Paz, tesorero de la asociación Víctor Zavala Bravo, expresó: “queremos agradecer esta gestión del alcalde, porque para los dirigentes de Linares esto era un sueño que nuestra municipalidad nos apoyara, sabemos que en otras comunas si ocurre. Creo que el deporte necesita ayuda, hay una expresión que me gusta mucho y es una realidad: la Rentabilidad Social. En quienes tenemos que depositar nuestros ojos son los niños es ahí donde debe estar el trabajo fuerte de todos los dirigentes potenciarlo, porque si los llevamos por un buen camino vamos a tener tremendos logros”.

Francisco Jaramillo, timonel de la precordillera, manifestó también que “este es un regalo porque es muy difícil económicamente financiar una institución principalmente en lo relacionado con los arbitrajes”.

Una vez aprobada la subvención para estas asociaciones los cheques serán entregados en cancha por la autoridad comunal.

¿Y EL DEPO?

Finalmente conversamos con el alcalde, sobre el tema de la subvención para Deportes Linares, y aclaró que existe un informe de Contraloría Regional de noviembre del año pasado que es tajante donde ordena a la institución devolver más de 20 millones de pesos que se le dieron en el año 2016.

“Hubo un error de la antigua administración, yo creo en la buena fe. Pero, mientras no resuelva eso Deportes Linares, las unidades que me fiscalizan no me autorizan ni me permiten entregar un apoyo económico”, indicó.

“La próxima semana nos vamos a reunir con el presidente de la Corporación, Marcos Álvarez, para resolver esta disyuntiva porque los recursos para los albirrojos los tenemos”, señaló, finalmente, el alcalde de la comuna..