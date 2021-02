Deporte 12-02-2021

Alcalde Deportes Linares quizás no se merece estar en el profesionalismo

El futuro de la institución es incierto

Mario Meza Vásquez, actual edil de la comuna de Linares, fue enfático en señalar que “quizás Linares, no se merece estar en el futbol profesional, aunque nos duela, pero es nuestra realidad y la verdad. Creo que es el momento de asumir, más que permanecer por secretaria. Tenemos un año 2021, en el cual hay que reflexionar en materia deportiva. Primero, hay que reunirse con el inversionista y saber cuál es la voluntad de ellos. Segundo, que el torneo de Tercera División, estaría comenzando en el mes de abril, por lo tanto, es poco lo que se puede llorar y es el momento de hacer cosas concretas. Yo espero solucionar la participación con la Corporación y el empresario que tiene el 60% Mauro Suiz , los quiero invitar para la próxima semana a una reunión para dialogar sobre el futuro de la institución Desde el municipio estamos dispuestos hacernos cargo de este torneo si es que así fuera necesario , pero también hemos tenido algunas conversaciones con algunos inversionistas , que estarían interesados en levantar un proyecto social, más que económico , en recuperar la cantera de Linares y de la provincia para lograr nuevamente la identidad del club , para tratar de ascender . Lo que nosotros buscamos es quizás llorar menos y no buscar el ascenso por secretaria, aunque existe esa posibilidad.

La próxima semana queremos invitar a los dirigentes de la Corporación, que preside Mauricio Loyola y al empresario de la SADP, para resolver el futro de Deportes Linares, con participación activa y directa del municipio local, si fuera necesario.

Nuestra propuesta es muy concreta, la municipalidad esta dispuesta a transferir recursos de manera importante a la Corporación, como si estuviéramos en el futbol profesional. Pero, siempre y cuando la Corporación se haga cargo sin la búsqueda de empresario externos. Asumamos una realidad quizás no estamos para el futbol profesional, es el momento de hacer una autocritica como ciudad, la comunidad deportiva, el mundo empresarial, todas las autoridades. El municipio linarense se hizo cargo de Deportes Linares, antes y durante y hoy cuando hay que estar más firme que nunca, estamos dispuestos asumir todas las responsabilidades, que el club así lo demande, por Linares y la ciudad. Mas que ser presidente nosotros queremos transferir recursos económicos, menos palabras y más acción.

De estas palabras se deduce entonces que la cita de la próxima semana entre los dos organismos que están ligados al “depo”, será clave para el futuro de la institución en Tercera.

Quizás realizar un trabajo a largo plazo con talentos linarenses, pero seamos claro eso no se consigue en un plazo de un año. En Linares, hay muchos entrenadores que realizan procesos formativos, descubriendo elementos.

Pero, pongamos la “pelotita “en el césped, es muy diferente jugar en equipos del futbol amateur que, en Tercera División, donde si se requieren a jugadores con experiencia en esta categoría. De muestra un botón al plantel de Deportes Linares, en esta temporada le faltaron hombres con jerarquía para abrochar resultados, porque si se hubiese conformado un buen plantel, lo doy por seguro que el equipo albirrojo no habría descendido.

En materia futbolística Deportes Linares, disputara su ultimo partido en Segunda División, este sábado desde las 18:00 horas, frente a Deportes Colina, en el estadio municipal de San Felipe.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo