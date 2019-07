Crónica 24-07-2019

Alcalde explicó situación de ex Director de Tránsito, Christian Ossandón

Tras los sucesos acontecidos en junio del año pasado, con el caso de Catherine Vásquez Muñoz, quien era funcionaria del Departamento de Tránsito y que fue encontrada muerta a la edad de 28 años, en extrañas circunstancias, en el sector La Aguada, el entonces director de esa repartición, Christian Ossandón, solicitó licencia y no permanece en el cargo.

No obstante, algunos trascendidos señalaban que sería trasladado a Dideco, lo que fue desmentido tajantemente por el alcalde Mario Meza, al término de la sesión de ayer del Concejo Municipal.

“Desde el día N° 1 en que el señor Ossandón está con licencia en este municipio, no se le ha pagado ninguna remuneración por parte de este gobierno comunal. Quien paga las licencias en Chile es del COMPIN. Terminado el plazo de 6 meses que cumplió con licencia médica, solicité su desvinculación por parte del COMPIN, pero en 4 oportunidades, previa evaluación de su salud, ellos han respondido que se demoran 6 meses porque van a evaluar su situación médica para luego declarar eventualmente su salud irrecuperable y nosotros poder desvincularlo”, explicó el alcalde.

“Yo soy el principal interesado en que se pueda desvincular al señor Ossandón, primero por un tema de tranquilidad comunicacional de la familia municipal y de los vecinos de Linares, pero además porque su permanencia en la planta de la estructura municipal, ya que tiene un cargo directivo grado 7, dificulta la posibilidad de ascenso de otros funcionarios en la carrera”.

“Solamente en el papel aparece su traslado al Dideco. No existe ninguna intención de que él vuelva a trabajar en el municipio. Sólo son procesos legales y administrativos que hay que respetar en las reglas del servicio público”, aseveró el jefe comunal.