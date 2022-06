Crónica 30-06-2022

Alcalde: “Haremos una consulta ciudadana para que la ciudadanía se pronuncie si compramos o no 6,9 hectáreas de terrenos de Iansa”



Desde el cierre de la Industria Iansa, el municipio de Linares se ha mostrado interesado en adquirir algunas hectáreas del recinto para construir un pulmón verde para la ciudad, ante lo cual el alcalde Mario Meza enfatiza que “no se trata de un capricho, sino que de una necesidad para la comuna, con una mirada a largo plazo”.



Meza puso énfasis en que “Iansa vende única y exclusivamente al municipio 7 hectáreas de terreno en un valor de aproximadamente 0,58 UF el metro cuadrado, es decir del orden de los 19 a 20 mil pesos, dependiendo del valor de la UF al momento de la transacción de la compraventa. Un valor que solamente se respeta al municipio local. Digo lo anterior porque si el municipio no compra, Iansa le puede vender perfectamente a un tercero en valores superiores y este tercero puede construir bodegas y estancar todo el desarrollo que nosotros tenemos considerado para un pulmón verde en ese lugar”.

Como la situación ha generado diversas opiniones en el ámbito local, el alcalde señaló que “haremos una consulta ciudadana para saber si los linarenses están de acuerdo o no de que con recursos municipales compremos 6,9 hectáreas de terrenos de Iansa y proyectemos juntos un parque familiar deportivo y recreacional que sea un pulmón verde para Linares y las futuras generaciones”.

De esta manera, será la ciudadanía la que finalmente se pronuncie respecto a la decisión de comprar o no los terrenos de Iansa.