Crónica 07-03-2017

Alcalde inauguró Año Escolar en Llancanao

Este año el foco estará puesto en la convivencia escolar y su campaña “Cero Violencia”.

En la Escuela Manuel Francisco Mesa Seco, de la localidad de Llancanao, se realizó el acto de inauguración comunal del inicio del Año Escolar 2017, en la que participaron las autoridades provinciales y comunales, junto a los directores de los diversos recintos educativos de la Villa San Ambrosio, alumnos, padres y apoderados del sector.

La Corporación Municipal junto al Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM Linares, buscan dar un nuevo impulso a la educación municipalizada, ampliando su cobertura, mejorando su calidad e infraestructura y optimizando su equidad.

El alcalde de Linares, Mario Meza se refirió a los desafíos que pretende abordar en materia educativa bajo su administración: “queremos traspasar el espíritu de que nuestro interés está en los resultados SIMCE y PSU; lo que más nos importa de verdad y de corazón, y esa es la profunda convicción que tenemos, que la educación pública nace para formar ciudadanos, que significa formar a linarenses responsables de su propio futuro, de su comunidad educativa, que son responsable con su familia, con su ciudad y con el país”.

Agregó que “nosotros entendemos que la educación esta estandarizada y que se busca en cuarto y octavo básico, en segundo medio y cuarto medio, obtener buenos resultados SIMCE o PSU; da la impresión, y así hemos creado una sociedad o la hemos heredado, en que se es exitoso porque se obtienen mejores resultados, porque se tienen mejores bienes materiales, porque se obtienen cartones universitarios. Pero la vida no se agota en eso, la vida se tiene que agotar en intentar ser feliz, y para ser feliz no solo se requiere el componente de herramientas académicas, sino también de herramientas que hagan que los ciudadanos se sientan realmente participes y felices de una comunidad educativa, y eso pasa por la cultura, la entretención, la música y el deportes,. Tenemos más de 10 mil jóvenes que esperan mucho más allá de nosotros que trabajar por resultados académicos”.

CAMPAÑA CERO VIOLENCIA

Este año el sello en el ámbito educativo estará centrado en la Convivencia Escolar a través de la campaña denominada “Cero Violencia”, que busca prevenir y evitar los actos y acciones vinculadas con la discriminación, el maltrato y las agresiones en la comunidad educativa, la cual será implementada por las diversas duplas psicosociales que trabajan en las escuelas y liceos municipalizados.

“El Departamentos Comunal de Educación por los próximos meses va a iniciar con mucha fuerza esta iniciativa de “Cero Violencia” dentro de los establecimientos educacionales, donde vamos a ser enérgicos. No sólo vamos a tener una mano dura en esta materia, sino también una mano amigable que nos permita entender las problemáticas de nuestros alumnos, las problemáticas psicosociales, el por qué se genera esta falta de tolerancia; cuando existen niveles de violencia que no queremos tener y que no queremos repetir como en años anteriores. Nos queremos prestigiar ante el resto de la región porque los niveles de la comuna vayan a disminuir los próximos meses”, subrayó el jefe comunal.