Crónica 05-03-2019

Alcalde: “Las faenas de construcción de la Biblioteca de Linares, seguirán desarrollándose”

- No obstante, el jefe comunal reconoció el sumario administrativo que se ordenó al municipio por parte de la Contraloría Regional del Maule, respecto a la adjudicación

En las últimas horas se dio a conocer el dictamen de la Contraloría Regional del Maule en cuanto al proyecto de construcción del nuevo edificio de la Biblioteca de Linares.

El documento fechado el 22 de febrero fija fecha del 15 de marzo para que el municipio invalide todo el proceso de adjudicación del proyecto e instruya un sumario administrativo.

Al respecto, el alcalde de Linares Mario Meza señaló que “los dictámenes de la Contraloría son vinculantes y obligatorios, y por lo tanto hay que atenerse al contenido de los mismos”.

“Lo que el dictamen señala respecto de la Biblioteca no es la nulidad de la adjudicación, sino que ordena al municipio un sumario administrativo por el criterio que la Contraloría tiene respecto a esta adjudicación. En segundo lugar, iniciaremos el proceso de invalidación, entendiendo que los actos administrativos se presumen válidos, más aún cuando hay derechos de terceros involucrados, como son los derechos adquiridos de buena fe por parte de la empresa que actualmente está ejecutando las obras”.

“Finalmente, es preciso señalar que las faenas de ejecución y las faenas de la Biblioteca continuarán desarrollándose, ya que no hay una orden de suspensión respecto de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, estamos analizando la posibilidad de recurrir no solamente a la Contraloría General de la República, sino que eventualmente judicializar el dictamen de la Contraloría Regional del Maule”, subrayó el jefe comunal.