Crónica 06-01-2018

Alcalde: “Las personas que abandonaron los carros no trabajarán en calle Independencia”

Tras la información aparecida en El Heraldo sobre el abandono de un nuevo carro por parte del comercio ambulante, el alcalde de Linares, Mario Meza, fue categórico al señalar que “las personas que abandonaron esos carros no trabajarán más en calle Independencia, y yo me encargaré de sacarlos personalmente con Carabineros”.

“Entregamos 22 carros, y como tres de ellos han sido abandonados, vamos a disminuir la cantidad de permisos para ejercer el comercio ambulante en la principal arteria de la ciudad”, afirmó.

“Las personas que abandonaron sus carros dejan en evidencia su irresponsabilidad, ya que los carros fueron comprados con recursos que son de todos los linarenses, y además demuestran una falta de respeto hacia el municipio y a Linares, y eso no lo vamos a tolerar”, aseveró.

Finalmente, el alcalde Mario Meza señaló que los tres carros que ha recuperado el municipio, serán reparados para luego ser reutilizados en calle Maipú que es el desafío para el año 2018.