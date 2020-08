Nacional 05-08-2020

Alcalde mapuche: La situación en La Araucanía y Arauco se salió de control hace meses



El presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche y jefe comunal de Renaico, Juan Carlos Reinao, afirmó en El Diario de Cooperativa que la situación en La Araucanía y la provincia de Arauco se salió de control hace meses y "no lo queremos reconocer".

Tras los hechos de violencia de los últimos días en la zona luego de los desalojos de municipios tomados por comuneros mapuche, Reinao sostuvo que "la situación de La Araucanía y la provincia de Arauco se salió de control hace algunos meses ya, no es de ahora. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer".

Esto, apuntó la autoridad comunal, se debe a "las promesas incumplidas, por actos irresponsables de personas que representan el Estado y también porque no hemos tenido la capacidad de asumir este problema y ser parte de la solución".

"Este es un problema serio, histórico, donde ya se han perdido vidas humanas y no queremos que siga ocurriendo eso, de ningún lado", expresó.

El jefe comunal dijo que "hoy no estamos para seguir generando daño entre nosotros mismos, y ahí el Estado tiene que tener una actuación con mayor responsabilidad y con personas que tengan conocimiento de la historia de lo que ha ocurrido en la Región de La Araucanía en los distintos procesos; hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo para poder llegar a alguna conclusión mucho mayor y tomar decisiones con mayor claridad".