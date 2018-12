Deporte 08-12-2018

Alcalde Mario Meza distingue a linarense Campeón Nacional Juvenil de Tiro al Vuelo

Con tan solo 18 años, el linarense Diego Alfaro se coronó Campeón Nacional de Tiro al Vuelo en la última fecha del Torneo de Chile 2018 modalidad Skeet, que se realizó en el Stadio italiano de Concepción. El que joven deportista realizó una marca extraordinaria en su desempeño, donde alcanzó un score de 110/125 platillos, lo que lo catapultó al primer lugar luego de diez fechas disputadas.

Por este motivo, el alcalde Mario Meza quiso felicitar, distinguir y reconocer al joven deportista por el esfuerzo, la dedicación y por sobre todo por dejar el nombre de Linares en lo más alto de esta disciplina.

Cabe destacar que el Tiro Skeet es una de las dos modalidades del tiro deportivo y es considerado como uno de los deportes olímpicos contemporáneos, que desarrolla gracias a su participación en el Club René Gidi Hassi, que tiene su cancha en la localidad de Vara Gruesa, al nororiente de la ciudad.

“Estoy al lado de un Campeón Nacional de Tiro al Vuelo, que con sólo 18 años ha logrado una marca de desempeño extraordinaria para su disciplina, esto es algo inédito, no conocía a jóvenes en Linares que se dedicaran a este deporte. La Federación lo reconoce como una joven promesa y quizás estamos frente a un profesional que no hemos sido capaz de dimensionar y en esta oportunidad quiero ofrecer no solo el apoyo moral, que es importante, sino también comprometer a la Corporación Municipal que tengo el privilegio de liderar, el apoyo económico las veces que sea necesario” indicó el alcalde de Linares Mario Meza.

Por su parte, Diego Alfaro comentó: “estoy muy orgulloso de estar aquí, quiero seguir proyectándome en este deporte, vamos a seguir compitiendo para tratar de seguir siendo el mejor y representar a Linares que es mi ciudad y dejarla en lo alto de cada torneo a lo largo del país. Comencé a practicar el tiro desde los 8 años, con mi abuelo que fue el impulsor de todo esto, de ahí me acogieron en el Club Cazadores de Chile, que es de Santiago, a quienes agradezco hasta el día de hoy donde pude comenzar a competir. Después me pasé al tiro skeet, que es lo que estoy practicando ahora y es una modalidad olímpica, vi que tenía mucho más trascendencia, hasta que logré este Campeonato Nacional que le pude entregar a Linares y más adelante espero seguir sumando triunfos para llegar a ser representante de Chile en los Juegos Olímpicos”.