Crónica 21-06-2017

Alcalde Mario Meza: “Esta es una irresponsabilidad de Luz Linares y CGE”

El alcalde de Linares, Mario Meza se reunió ayer con el Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila Bravo, para reclamar por la falta de energía eléctrica en muchos hogares de familias de Linares. Además, en la reunión estuvieron presentes los ediles de Maule, Río Claro, Molina y Curicó.

Respecto a la reunión el Alcalde Mario Meza comentó: “me reuní con el Superintendente de Electricidad y Combustibles, donde le he manifestado la molestia de parte de todos los linarenses, porque las empresas de electricidad no han reaccionado como corresponde, a lo que es la prevención y la emergencia. Con funcionarios municipales hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, pero esta es una irresponsabilidad de Luz Linares y CGE”. Además, el edil manifestó su molestia a las respuestas estandarizadas del call center.

El equipo de emergencias de la Municipalidad de Linares, encabezado por Marcelo Retamal, indicó que los lugares que hasta ayer estaban complicados en la comuna de Linares son: Los Hualles (Montecillos), Chupallar, Roblería, Embalse Ancoa, Llancanao, Los Medeles, Maitenes, El Culmen (Escuela sin luz ni agua), Ballica Norte, Pampa Raza, Palmilla, San Antonio Encina, San Antonio Lamas, Los Mogotes, Posta de Palmilla, Las Obras (sector Copihue), Callejón la Vega, La Posada (Las Vertientes), Mario Dueñas con Chacabuco, Cajón de Pejerrey (Escuela sin luz ni agua), Los Hualles (Escuela sin luz ni agua), El Emboque (Escuela sin luz ni agua).

En tanto, el alcalde pidió compensación a ambas compañías (CGE y Luz Linares) por los servicios eléctricos y no eléctricos, o sea desagravio económico en la boleta siguiente y compensación económica por pérdidas. “Nosotros estamos generando demandas colectivas al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), ya que no se puede esgrimir causas de fuerza mayor, ya que las lluvias y temporales son predecibles. Esperamos que esto no se vuelva a repetir este fin de semana”, explicó.

Cabe destacar que La Municipalidad de Linares, mediante el alcalde Meza firmó un acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para recibir todos los reclamos de los vecinos y para que así se pueda coordinar de manera directa con Santiago. “El 60% de la electricidad del país se produce en la Región del Maule y más del 40% de dicha provisión proviene de la provincia de Linares. El superintendente de Electricidad y combustibles se ha comprometido que esta situación si se vuelve a repetir este fin de semana se aplicarán multas millonarias a ambas empresas de electricidad”, agregó Meza.

Finalmente, el administrador Municipal de Linares, John Sancho, desestimó las excusas de las compañías eléctricas calificándolas de “vergonzosas”.