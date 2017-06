Crónica 01-06-2017

Alcalde Mario Meza: “me parece que las alertas sanitarias ambientales son extemporáneas”

Mientras en Linares ya se han vivido alrededor de 7 alertas sanitarias ambientales y desde la SEREMI de Salud del Maule, se anuncia el inicio de aplicaciones de multas a partir de la próxima semana por no respetar la prohibición de emanar humo visible desde las estufas a leña en los días de alerta entre las 18:00 y 23:59 horas, desde el Municipio analizaron este escenario.

El Alcalde Mario Meza indicó que “me parecen extemporáneas estas alertas sanitarias ambientales, sobre todo porque las personas ya compraron su leña y no van a dejar de hacer uso de sus estufas de combustión lenta en días de frío. Creo que se debió realizar un proceso anterior de educación y de certificar adecuadamente la leña con los productores. No me parece, a mi juicio, que se anuncien multas en dinero siendo que lo más adecuado sería prolongar un periodo de adaptación, porque vamos a castigar a la comunidad que tiene recursos limitados e invertidos en los insumos para la calefacción del hogar”.

Esta última premisa, según advierte, resulta muchos más adecuada, considerando que la comuna presenta cifras de desempleo de 8,5 por ciento, muy por sobre la media regional y nacional, lo que advierte de una compleja situación económica de un número significativo de familias.

Sobre el tema de los anunciados partes y multas a partir de la próxima semana, la autoridad de salud precisó que sólo personal de la SEREMI es el autorizado para ejecutar este tipo de procedimientos. Y es con citación a sus oficinas y posibilidad de descargos.